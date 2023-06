Anna Simó i Josep Gonzàlez-Cambray al traspàs de carteres aquest dilluns a la Conselleria d'Educació

El sindicat CGT Ensenyament ha publicat un tuit on denuncia que la parella de la nova consellera d'Educació Anna Simó ha esborrat un tuit on demanava la privatització de l'escola pública.

"Tot això s'acabaria privatitzant tota l'escola , donant un xec universal i progressiu a totes les famílies, màxima autonomia curricular per als centres i el professorat en competència", afirma Eric Herrera, actual parella de la consellera, al tuit esborrat.

Herrera ha intentat esborrar el rastre de les seves opinions a les xarxes, però CGT ho ha caçat: "No passa res, tenim una imatge del tuit copiada. Si és que... sou com nens petits" , ha afirmat el sindicat d'Educació a un tuit recollit per CatalunyaPress .

Pel que sembla, la parella d'Anna Simó va publicar aquest tuit durant la vaga d'Educació del 2022. "És la teva manera d'acabar amb un conflicte i la teva visió del que hauria de ser el diàleg social", afirma el sindicat en un altre tuit.

LES PARAULES DE SIMÓ DESPRÉS DE AGAFAR EL RELLEU DE CAMBRAY

La nova consellera d'Educació, Anna Simó, s'ha compromès a continuar la "transformació educativa" iniciada pel conseller sortint, Josep Gonzàlez-Cambray, i li ha agraït i ha posat en valor la feina al capdavant del departament els dos últims anys.

Ho va dir aquest dilluns durant l'acte de traspàs de carteres a la Conselleria d'Educació, ubicada a la Via Augusta de Barcelona, on tots dos s'han mostrat visiblement emocionats i entre rialles Cambray ha afirmat: “És que ens estimem molt”.

Simó ha assegurat que al capdavant de la Conselleria treballarà per continuar la transformació del sistema educatiu iniciada per Cambray , a qui ha elogiat per això: "La transformació educativa que han iniciat amb fora al departament ha d'estar a l'alçada per continuar".