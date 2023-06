Albert Batet, el president de JxCat , ha comparegut aquest dimecres carregant durament contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per pactar amb el PSC a les diputacions de Lleida i Tarragona. El polític de Junts ha demanat al líder d' ERC que reverteixi aquests pactes: “És un president tutelat, desautoritzat, ha exclamat”.

Albert Batet al Parlament.

A més, ha criticat la remodelació del Govern, afirmant que hauria d'haver cessat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per les irregularitats a les oposicions d'interins. "Voler governar un país amb només el 21% de vots i 33 diputats no té recorregut", ha afirmat Batet, i ha afegit que només canviant consellers no se solucionen els problemes de gestió.

Batet ha assegurat que el Govern ha demostrat manca de credibilitat i confiança, en les seves paraules, amb la B-40 , l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el projecte del Hard Rock: "Amb una mà signen un acord de Pressupostos per a grans projectes, i l'endemà es manifestaran en contra".

Ha sostingut que la remodelació ha estat una "oportunitat perduda" de fer un gir a les polítiques del Govern, i ha qüestionat que l'entrada de les conselleres Anna Simó i Ester Capella i David Mascort doni lloc a un Executiu català renovat.

"Renovació... Només falten Josep Huguet i Josep Bargalló per recuperar el que volien fer amb el tripartit ¡Han anat a escurar l'olla!", ha ironitzat, després del fitxatge del conseller d'Universitats, Joaquim Nadal --exconseller del PSC- - quan Junts va sortir del Govern.

ARAGONÈS DEMANA A JUNTS QUE CESSI ELS RETRETS

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat a Junts aparcar els "retrets" després dels pactes entre ERC i PSC per governar a les diputacions de Lleida i Tarragona, i ha instat els seus exsocis de Govern a treballar de manera conjunta.

El president, coordinador general d'ERC, ha contestat Batet, explicant que compta amb el suport i el suport del seu partit: "No intenteu projectar la divisió, les ombres i correccions públiques del seu partit sobre el meu". I en resposta a les crítiques de Junts als acords a les diputacions de Lleida i Tarragona, ha dit que “s'entenen de la mateixa manera que” el pacte de Junts i PSC fa quatre anys per governar junts a la Diputació de Barcelona.

D'altra banda, Aragonès ha instat l'independentisme a treballar conjuntament, més enllà dels pactes municipals, davant de la possibilitat que a Espanya governin PP i Vox després de les eleccions generals del proper 23 de juliol.

"Amb l'Estat espanyol hem tingut dificultats, amb tots els governs. Ens han tractat com a adversaris i enemics però el que pot venir pot ser pitjor" , ha alertat.