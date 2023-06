L'extorero Vicente Barrera; el candidat de Vox a la Presidència de la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, i el diputat al Congrés i president de Vox València, Ignacio Gil Lázaro / @EP

Vox assumirà la Vicepresidència primera de la Generalitat, que tindrà també les competències de la Conselleria de Cultura i estarà encapçalada pel torero Vicente Barrera, així com la Conselleria d'Agricultura i la de Justícia, Interior i Governació, dins de l'acord de govern amb el PPCV per governar la Comunitat Valenciana.

Així ho han acordat els equips negociadors dels dos partits en un pacte de govern amb 50 punts, segons han informat aquest dijous en un comunicat conjunt en què no detallen la resta de carteres ni competències que correspondran al PP.

PP i Vox es comprometen a dotar la Comunitat Valenciana d'un govern "estable i fort" que defensi els interessos dels ciutadans i garanteixi que es compleixen les cinc línies bàsiques acordades i anunciades per ambdues formacions, "per tal de preservar la llibertat, el desenvolupament econòmic, la protecció de la sanitat pública i els serveis socials, la defensa de les senyes d'identitat pròpies i la protecció de les famílies”.

Ambdues formacions subscriuen "la necessitat d'assegurar un govern de canvi a la Comunitat Valenciana" i reconeixen "la generositat mútua dels dos actors en el procés de negociació", agraint la feina feta pels equips, que "han recollit i plasmat les necessitats dels ciutadans".

A partir d'aquí, Vox garanteix que recolzarà, en la primera votació que se celebri al ple d'investidura a les Corts, la candidatura presentada pel líder del PPCV, Carlos Mazón, com a president de la Generalitat Valenciana, i desistirà de presentar candidat alternatiu per tal de garantir la correcta celebració de la sessió.

L'acord arriba després d'unes eleccions autonòmiques en què el PPCV va ser la força més votada amb el 35,37% dels vots i 40 diputats, mentre que Vox va aconseguir el 12,41% de suports i 13 escons. Els dos partits sumen així la majoria suficient de 50 parlamentaris per a la investidura del futur president de la Generalitat.

L'ACORD: DE LLIBERTAT A SEGURETAT

En concret, el pacte de govern consta de 50 punts en què anuncien algunes de les mesures que pretenen desenvolupar en els àmbits de 'Llibertat', 'Economia, 'Món rural, Aigua i Patrimoni', 'Reducció de la despesa política', ' Educació i Llengua', 'Sanitat', 'Infraestructures' i 'Seguretat'.

De moment, el PP i Vox no han anunciat la resta d'àrees en què s'estructurarà el futur Consell, tot i que Mazón ha vingut entreveure durant la campanya electoral i els últims dies que pretén fixar un màxim de nou conselleries al costat de la Presidència. També ha insistit que l'important és el programa de govern i no el repartiment de "sillones" ni el "quinieleo".

Aquest dijous, el futur president ha assegurat que "no està a sobre de la taula" la creació d'una conselleria de Família i ha reiterat que "el que sí que hi ha és una gran reducció d'assessors".

Mazón ha defensat que "no sempre l'important és tenir una conselleria com a tal" per gestionar una àrea i ha criticat la gestió de la Conselleria d'Habitatge de l'anterior govern del Botànic. A més, ha garantit que Vox té "molt clar" que ocuparà "13 diputats i no 50", ja que ha recordat que "qui en té 40 és el PP"