La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i els secretaris de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, han signat aquest dijous l'acord sobre l'Estatut de les persones en formació pràctica no laboral a les empreses, conegut col·loquialment com a Estatut del Becari, que no compta amb el suport de la CEOE.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz (c), signa amb els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo (i) i d'UGT, Pepe Álvarez (d), l'acord per a l'Estatut del Becari - Gustavo Valiente - Europa Press

"La realitat és que el nostre país durant més de 40 anys ha tingut governs ninis, que no donaven alternatives ni solucions per a les persones joves del nostre país", ha assenyalat Díaz després de la signatura de l'acord.

La proposta de l'Estatut del Becari recull un règim sancionador a les empreses per incomplir els drets dels alumnes, amb multes de fins a 225.000 euros; una compensació de les despeses que tinguin els estudiants; i limita les pràctiques extracurriculars a 480 hores.

L'objectiu d'aquesta norma és determinar els períodes de formació pràctica no laboral que es poden realitzar a l'àmbit de l'empresa , així com desenvolupar el règim jurídic que els ordena.

Perquè l'Estatut del Becari entri en vigor, el Ministeri de Treball ha d'elevar el text al Consell de Ministres, que hauria d'aprovar la norma via reial decret llei abans del 23 de juliol, data de les eleccions generals. Per això, el Departament que dirigeix Yolanda Díaz encara no ha fixat una data i aposta per la prudència per a la seva tramitació i anar veient els terminis.

Després de més de 15 mesos de negociacions de la Mesa del Diàleg Social, Treball i sindicats han signat l'acord de l'Estatut del Becari, del qual s'ha deslligat la CEOE i que ha estat rebutjat pels rectors, els estudiants, els Consells Socials de les Universitats , empreses de formació i organitzacions d'ensenyament privat.

Tot i les crítiques a la mesura , la ministra de Treball, que ha lamentat que no estigui a la firma la patronal, ha defensat que "era imprescindible" regular les pràctiques laborals "amb diàleg social" : " Aquesta norma ve a donar llum sobre aquestes zones d'ombra que han viscut durant massa anys desenes de joves a Espanya”.

"Una vegada més llancem llum la precarietat. Durant anys s'ha demonitzat la joventut, se'ls ha insultat anomenant-los generació de vidre", ha insistit Díaz, que ha assegurat que "des de fa dècades la joventut s'ha trobat un món laboral que els deixava a la seva sort, trobant falses beques, figures tramposes que emmascaren jornades extenuants i un nul reconeixement”.

La ministra ha dedicat aquesta norma a Adrián, un becari periodista que durant els 15 mesos de negociació l'ha “perseguit” pel Congrés dels Diputats per preguntar per l'avenç de l'acord. "Ha tingut la tenacitat durant 15 mesos de dirigir-se a mi per saber quan anava a veure la llum el mal anomenat Estatut del Becari. Per als molts adrians avui fem que el nostre país sigui una mica millor", ha dit.

"UN BROIX PENDENT" A LA REFORMA LABORAL



Per la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez , ha manifestat que volien acabar la Legislatura posant "un fermall que va quedar pendent" en la reforma del mercat de treball i que, al seu parer, "cal complir" abans de les eleccions.

"Ens sembla essencial que puguem protegir les persones que entren al mercat de treball per primera vegada, amb normes clares i directes. Ja no serà possible interpretar, tindrem tancat els períodes de formació, tindrem determinades les activitats formatives, les empreses tindran necessàriament que signar un acord amb el centre acadèmic i la representació legal dels treballadors haurà de tenir coneixement de les persones que estan fent les pràctiques a les empreses", ha sentenciat.

En aquest punt, Álvarez ha afirmat que li hauria agradat haver signat l'acord amb la CEOE: "Ho podríem haver signat a l'octubre perquè volíem arrossegar la patronal, fins i tot hem fet concessions durant aquest temps i tot estava previst per a la signatura".

Pel líder d'UGT, l'element que no ha fet possible comptar amb el suport de la CEOE a l'acord és l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez, de convocar de manera anticipada les eleccions i dissoldre les Corts el 29 de maig passat . "Per nosaltres aquesta no és una qüestió que pugui ajornar una qüestió necessària. No volem que passi aquesta Legislatura sense que aquestes persones tinguin aquesta protecció", ha postil·lat.

CCOO CRÍTICA A LA CREU PER REBUIR L'ESTATUT DEL BECARI



Durant la seva intervenció, el secretari general de CCOO, Unai Sordo , ha criticat que la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) hagi rebutjat l'Estatut del Becari. Així, ha destacat que "la manca de finançament del sistema universitari no pot tenir com a conseqüència que se situï aquesta norma com una cosa que portarà a la precarietat a les universitats".

"No entenem declaracions de la CRUE, que haurien de situar els problemes de finançament de les universitats on els han de situar. Cal donar a les beques la finalitat correcta que tenen", ha afegit Sordo.

Pel que fa a la convocatòria anticipada d'eleccions, el líder sindical ha apuntat que "la vida discorre, té els seus temps", pel que presenten, "hi hagi convocades eleccions un no", un acord "molt rellevant" que tenien "l'obligació de donar sortida aquesta Legislatura".

"L'acord podria haver estat tancat fa uns quants mesos, però pensàvem que era important que tingués el màxim consens possible. Algú ha decidit baixar de la diligència a l'últim moment però aquest és un acord molt útil per a les persones que fan pràctiques i aquest hauria de ser un acord molt útil per a les empreses que consideren que les pràctiques han de servir per formar i qualificar millor els futurs treballadors”, ha assenyalat Sordo en clara referència a la CEOE.

RÈGIM SANCIONADOR I COMPENSACIÓ DE DESPESES



L'Estatut del Becari inclou un règim sancionador amb multes per a les empreses d'entre 120.006 i 225.018 euros en cas que es produeixin infraccions molt greus en el grau màxim. Si les infraccions són considerades molt greus però en el grau mínim les multes aniran de 7.501 a 30.000 euros, mentre que en el grau mitjà seran de 30.001 a 120.005 euros.

Les infraccions seran, segons estableix el document, molt greus quan es produeixin discriminacions directes o indirectes desfavorables per raó d'edat o discapacitat o favorables o adverses en matèria de retribucions, jornades, formació, promoció i altres condicions de treball.

Així mateix, seran considerades infraccions molt greus aquelles per circumstàncies de sexe; origen, inclòs el racial o ètnic; estat civil; condició social; religió o conviccions; idees polítiques; orientació sexual; adhesió o no a sindicats i als seus acords; vincles de parentiu amb altres treballadors a l'empresa o llengua dins de l'Estat espanyol, així com un tracte desfavorable dels treballadors com a reacció davant d'una reclamació efectuada a l'empresa o davant d'una acció administrativa o judicial destinada a exigir el compliment del principi d'igualtat de tracte i no discriminació.

Les empreses en què els estudiants desenvolupin les activitats formatives també hauran de compensar les despeses dels alumnes, en els termes previstos al corresponent conveni o acord de cooperació, “per una quantia mínima suficient per compensar tots aquells en què la persona en formació pràctica a l'empresa incorri com a conseqüència d'aquesta, com ara despeses de desplaçament, allotjament o manutenció".