El candidat del PSC-PSOE a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, durant el seguiment de la jornada electoral a la seu del PSC, el 28 de maig de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

L'alcaldable del PSC per a Barcelona, Jaume Collboni , ha comparegut per afirmar que es presentarà al ple d'investidura de dissabte que ve i demanar a BComú i al seu líder, Ada Colau , que li donin els vots per obtenir el bastó de comandament de la capital catalana .

"Som la primera força progressista de Barcelona, garantia d'estabilitat", ha dit Collboni en presentar la candidatura a l'alcaldia. Pel líder del PSC a Barcelona, al ple d'investidura de dissabte que ve hi ha “dues opcions: Xavier Trias o Jaume Collboni.

Collboni ha ofert a Colau un govern de coalició. És a dir, els integrarà al Govern municipal de Barcelona, igual que en la legislatura passada.

"Canvi, progrés i no independentisme", ha afirmat el líder del PSC a Barcelona, que considera que Barcelona "no mereix un alcalde feble, que representi un front de cap mena". Per això, presenta la seva candidatura, per defensar el “vot i la confiança” que li han donat els barcelonins. "Respectem els compromisos que adquirim en campanya", ha sentenciat.

"Qui no voti el candidat del PSC estarà permetent que el candidat de Junts sigui alcalde", ha incidit Collboni, que plantejarà el proper ple d'investidura com un plebiscit entre el progressisme i l'independentisme.