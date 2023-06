La portaveu nacional de Ciutadans, Patricia Guasp , s'ha mostrat partidària d'aplicar una sanció al portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal , per desqualificar la decisió de renunciar a les eleccions generals del 23 de juliol, i fins i tot no descarta l'expulsió del partit , davant la qual cosa el diputat ha replicat anunciant una querella per la revelació que se li ha obert un expedient disciplinari sense informar-lo.

Arxiu - La portaveu de Ciutadans, Patricia Guasp i el secretari general del partit, Adrián Vázquez, durant una roda de premsa

L'Executiva de Ciutadans ja va avançar aquesta setmana que s'estudiaria sancionar els dirigents 'taronges' que, com Bal i el procurador del partit a les Corts de Castella i Lleó, Francisco Igea , han criticat la decisió de no presentar-se als comicis , doncs interpreta que se n'està qüestionant la legitimitat i s'està posant en qüestió la gestió dels fons del partit.

Bal, una de les cares més visibles del sector crític, va titllar de "covard" la direcció del partit per no presentar llistes i en successives ocasions ha repetit que l'objectiu de l'actual Executiva és "guardar-se els diners que hi ha a la caixa per a poder fer-se una campanya a les "eleccions europees" del 2024, una al·lusió vetllada al secretari general, l'eurodiputat Adrián Vázquez, probable candidat a la reelecció.

La direcció sosté que els arguments d'aquests militants sobrepassen la línia de la crítica política i poden entrar en conflicte amb les obligacions que els estatuts taronges estipulen per als afiliats. També mostren la seva disconformitat amb alguns dels arguments utilitzats per criticar la renúncia a presentar-se a les generals, com ara els relacionats amb l'economia o amb la legitimitat de la direcció.

Quan el diputat va conèixer la possibilitat de ser sancionat, va assenyalar que el seu partit "ha perdut la batalla del relat" i va llançar una advertència: "Si ho intenten, em trobaran". "Jo no deixaré que ningú trepitgi els meus drets fonamentals a casa meva, al meu partit", ha afegit.

DESTRUINT EL PARTIT



Després de dies sense intervenir, ara Guasp ha trencat el seu silenci acusant Bal d'estar "destruint" el partit amb declaracions que "fan moltíssim mal" , per la qual cosa se sent "decebuda" i "indignada". A més, ha afirmat que l'advocat de l'Estat "es va esborrar" de les eleccions municipals i autonòmiques del 28M, en què Ciutadans va patir una patacada.

En una entrevista concedida a 'Voz Pópuli', la portaveu nacional admet obertament el seu desig que Edmundo Bal sigui sancionat per aquestes declaracions: "Estic a favor que es compleixin els estatuts", ha contestat.

I després de ser preguntada si creu que Bal hauria de ser fins i tot "expulsat" de Ciutadans, Patricia Guasp no descarta res i subratlla que hi ha un "procés disciplinari obert" i que a ella no li competeix decidir-ho.

ATAC A LA SEVA INTIMITAT



Davant d'això, Bal ha informat que, "malgrat", ha decidit tramitar una querella per revelació de secrets contra la direcció del seu partit perquè considera que haver fet públic l'expedient disciplinari suposa "un atac" a la seva "intimitat" , sobretot quan ningú li havia informat que aquest expedient. "I encara que ho haguessin notificat", ha afegit en un missatge a la xarxa social Twitter.

Després del missatge de Bal a Twitter, el mitjà que ha publicat l'entrevista a Guasp ha precisat que a la resposta literal de la portaveu de Ciutadans no s'esmenta un expedient disciplinari.

Les tensions entre Bal i l'actual Executiva taronja vénen de lluny. L'advocat de l'Estat es va postular per liderar el partit a les primàries que es van celebrar en el marc del procés de refundació, enfrontant-se a la de Guasp i Vázquez, que va sortir vencedora. Ja en aquell procés, les candidatures es van creuar múltiples retrets.