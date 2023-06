Ple del Parlament / @EP

El ple del Parlament ha donat llum verda a la tramitació una proposta dels comuns per revocar "de manera automàtica" les pensions i els beneficis econòmics d'expresidents del Parlament i del Govern que siguin condemnats per corrupció en sentència ferma.

La Cambra catalana seguirà tramitant-la després de rebutjar l'esmena a la totalitat presentada per Junts , que només ha donat suport a aquest partit; els comuns, PSC, CUP, Vox i Cs han avalat continuar endavant amb la reforma, mentre que ERC s'ha abstingut. En canvi, el ple ha tombat altres reformes proposades pel PSC i Cs per derogar les pensions vitalícies d'expresidents del Parlament, les assignacions que reben els familiars i altres beneficis econòmics d'excàrrecs polítics, contra les quals Junts també havia presentat una esmena a la totalitat .

La proposta dels socialistes ha quedat rebutjada perquè ERC ha donat suport a l'esmena a la totalitat de Junts i la CUP s'ha abstingut --Cs, PP, Vox, PSC i comuns havien votat a favor de la tramitació--.

Les iniciatives de Cs, que també plantejaven abolir beneficis econòmics d?exconsellers i del cap de l?oposició, han quedat rebutjades amb el vot de Junts, ERC i CUP, l?abstenció de PSC i comuns i el vot favorable a la tramitació de PP, Cs i Vox.

PSC, Cs i comuns van registrar aquestes iniciatives quan encara estava a l'aire si l'expresidenta del Parlament Laura Borràs sol·licitaria una pensió quan deixés el càrrec, cosa que ella mateixa va descartar després que se li retirés l'acta de diputada seguint ordres de la Junta Electoral Central (JEC).

Durant el tràmit parlamentari, els grups tindran ocasió de presentar esmenes per introduir canvis a la proposta dels comuns, i després la proposta tornarà al ple per a la seva votació definitiva.

PSC, CS I COMUNS

Ferran Pedret ha defensat la proposta dels socialistes perquè, a parer seu, la societat no entén que s'estableixin aquest tipus de pensions vitalícies: "Han canviat les circumstàncies. És difícil trobar entre nosaltres trajectòries de vida que s'hagin vist greument afectades per la dedicació política, per exemple a la clandestinitat i la lluita antifranquista”.

Des de Cs , Carlos Carrizosa ha advertit que "els qui ocupen un càrrec públic estan al servei de la ciutadania i la democràcia i han de cobrar prou per poder exercir amb dignitat la seva funció" però --ha dit-- quan acaba la seva etapa en política no poden ni han de tenir privilegis sobre la resta de la ciutadania.

David Cid ( comuns ) ha assegurat que en un context de desafecció política cal un debat que és, segons ell, inajornable pel cas Borràs: "És pur sentit comú. Si una persona amb condemna ferma amb delictes que tenen ànim de lucre, ja sigui propi oa tercers, en un cas de prevaricació, falsedat documental, tràfic d'influències, malversació o finançament il·legal de partits polítics no pugui rebre una prestació amb recursos públics”.

JUNTS CONTRA UNA REFORMA 'AD HOC'

El diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas ha sostingut que les lleis no han de ser ad hoc per a persones concretes, en aquest cas a Laura Borràs, sobre qui ha reiterat que ja va renunciar a la prestació econòmica, i ha defensat que és indigne veure a un expresident o la seva vídua havent de "mendicar" o demanar una pensió no contributiva.

Jordi Orobitg ( ERC ) ha defensat establir mecanismes perquè els càrrecs que "fan trencar la confiança" de la ciutadania delinquint perdin les assignacions econòmiques, i ha lamentat que no s'hagin plantejat aquestes mateixes modificacions respecte als beneficis econòmics d'expresidents del Govern i de les Corts Generals.

Des de la CUP , Carles Riera ha apuntat que aquestes reformes responen a un cas particular, el de Borràs, tot i que ha defensat la necessitat de racionalitzar la despesa pública i ha recordat que la CUP ha plantejat una proposta per modificar les dietes dels diputats, pendents de reforma perquè tributin: "Resposta de la Cambra a aquesta proposta: silenci o rebuig", ha lamentat.

Per la seva banda, Joan Garriga ha assegurat que Vox fa dos anys que intenta proposar una iniciativa per derogar privilegis d'expresidents que la Junta de Portaveus els ha impedit portar al ple, i ha titllat de "descafeïnada" unes propostes que, al seu parer, no acaben amb tots els beneficis d?excàrrecs polítics.

"Compartim el plantejament general de les quatre proposicions de llei", ha dit el diputat del PP Daniel Serrano, que ha assegurat que la societat percep aquests beneficis com una ostentació sense justificació i ha destacat que el seu grup va intentar eliminar-ne alguns amb esmenes durant el debat dels pressupostos.