El candidat del PP a l'Alcaldia d'Elx, Pablo Ruz, i la 'número 1' de Vox al consistori, Aurora Rodín / @EP

El PP té de moment tancats acords de coalició amb Vox a nivell municipal a Toledo, Burgos, Elx (Alacant) i nou ajuntaments més on els populars necessitaven el partit de Santiago Abascal per quedar-se amb l'Alcaldia. En paral·lel, les dues formacions continuen negociant a Valladolid i Guadalajara, les altres dues capitals de província on el PP necessita el suport de Vox.

Les últimes hores, les dues formacions han anunciat els pactes de governabilitat a Toledo i Burgos, deixant tancat ja aquests acords de cara a la constitució dels ajuntaments que es produirà aquest dissabte 17 de juny.

Els pactes a Toledo i Burgos se sumen a l'acord aconseguit entre el PP i Vox aquest dimarts a la ciutat d' Elx (Alacant). La resta d'ajuntaments on les dues formacions han aconseguit tancar ja un pacte de governabilitat són els de Maracena (Granada), Calvià, Alcúdia i Marratxí (Mallorca), Burgo d'Osma (Sòria), Tineu (Astúries), Santa Cruz de Bezana (Cantàbria), Villaviciosa d'Odón (Madrid) i Níjar (Almeria).

I les altres dues capitals de província en què el PP necessita el suport de Vox per aconseguir l'Alcaldia són Valladolid i Guadalajara, on encara no s'ha tancat cap pacte i els dos partits segueixen negociant de cara a aquest dissabte 17 de juny. També es necessiten a altres grans ciutats com Talavera de la Reina (Toledo).

TOLEDO I BURGOS

A Toledo, l'acord permetrà que el popular Carlos Velázquez es converteixi aquest dissabte en pròxim alcalde de la ciutat, mentre que Voz, que en aquest municipi està liderat per l'exdiputada Inés Cañizares, s'assegura entrar al Govern local.

En el cas de Burgos , l'acord segellat entre PP i Vox permetrà que la popular Cristina Ayala assumeixi l'Alcaldia de la ciutat, mentre que el candidat de la formació d'Abascal, Fernando Martínez-Acítores, sigui el vicealcalde.

Com a conseqüència d'aquest acord, Vox també assumirà les regidories de Seguretat Ciutadana, Districtes i Digitalització, Ocupació, Indústria, Comerç, Consum i Innovació i Cultura i Educació.

ELS ÚLTIMS ACORDS A TANCAR-SE

PP i Vox també han aconseguit un pacte de govern a Níjar (Almeria), en virtut del qual el candidat popular, José Francisco Garrido, ostentarà l'alcaldia. L'acord permet l'entrada al govern municipal com a primera tinent d'alcalde de la 'número 1' de Vox, Pilar Fenoy, que assumeix les competències de l'Àrea de Turisme, Medi Ambient i Platges.

A Níjar, el PP i el PSOE van empatar en regidors, i van aconseguir deu cadascun, encara que els socialistes van guanyar en percentatge de vots: 44,36 davant el 40,67 dels populars. Vox va quedar com a tercera força, amb un regidor i un 7,20% dels suports.

L'Ajuntament de Marratxí (Mallorca) també tindrà un alcalde popular, Jaume Llompart, gràcies a l'acord de governabilitat aconseguit amb Vox. Gràcies al pacte, el cap de llista de Vox, Pedro Bestard, serà el primer tinent d'alcalde. El PP compta amb vuit regidors (34,01% dels vots), el PSOE amb set (27,16%) i Vox amb quatre (18%).

Vox i PP també han acordat un Govern de coalició a Villaviciosa d'Odón (Madrid). El popular Juan Pedro Izquierdo serà el proper alcalde del municipi i Vox entrarà a l'Executiu local amb quatre regidories. El PP va aconseguir vuit regidors (33,33% dels suports) i Vox quatre (17,54%). Lluny de tots dos va quedar el PSOE, amb dos regidors i el 8,71% dels vots.

ELS ACORDS D'AQUEST DIMECRES

I els pactes segellats aquest dimecres són a Burgo de Osma (Sòria), Tineo (Astúries) i Santa Cruz de Bezana (Cantàbria). Al primer municipi, el PSOE va guanyar les eleccions per escàs marge, empatant sis regidors amb el PP, encara que el popular Antonio Pardo serà l'alcalde gràcies a aquest acord amb Vox, que va obtenir un regidor.

A Tineo (Astúries), l'acord permetrà que la popular Montserrat Fernández sigui alcaldessa. Aquí, el PP va obtenir el 34,15% dels vots i cinc regidors, i Vox el 16,94% i dos regidors. Mentrestant, el PSOE va aconseguir cinc regidors i IU, un.

A Santa Cruz de Bezana (Cantàbria), el pacte farà alcaldessa a Carmen Pérez, del PP. A les eleccions municipals del 28 de maig passat, els populars van ser els més votats i van obtenir 7 regidors, si bé necessitava un pacte per arribar a la majoria absoluta.

I la resta d'ajuntaments on la formació popular i Vox han aconseguit tancar ja un acord són Calvià i Alcúdia (Mallorca), encara que en el cas d'aquesta última localitat el pacte també implica la formació local Unió. L'altre municipi és Maracena , a Granada, on PP, Vox i dos partits locals més van aconseguir un acord de governabilitat.

En el cas del municipi murcià de Molina de Segura, s'ha arribat a anunciar un acord, però s'ha paralitzat per "causes alienes" Vox, segons assegura el partit de Santiago Abascal.

ELS PACTES AL MARGE DE PP I VOX

En un altre ordre de coses, al llarg d'aquest dijous també s'han avançat en altres acords de governabilitat del PSOE i altres formacions locals a capitals de província que deixen fora de l'Alcaldia els populars.

És el cas, per exemple, de Palència, on el PSOE es quedarà amb l'Alcaldia gràcies a l'abstenció de la formació Vamos Palencia, ratificant el seu compromís que governi la llista més votada.

Mentrestant, a Jaén, el candidat del PSOE i actual alcalde en funcions, Julio Millán, s'ha ofert a votar el candidat de Jaén Mereix Més (JM+), Manuel Carlos Vallejo, amb l'única finalitat que el PP no torni a governar a la capital de Jaén.