El PSOE de Pedro Sánchez segueix com a primer partit. Foto: Europa Press

El Baròmetre d'Opinió realitzat al maig pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) , el primer després de la victòria del Partit Popular a les eleccions locals, segueix mantenint al capdavant el PSOE amb mig punt d'avantatge sobre els populars i amb Sumar , aquesta vegada incloent a Podemos , per sobre de Vox .

Concretament, el CIS atorga al PSOE una estimació de vot del 31,2%, dos punts per sobre del mes anterior, mentre que el PP s'anota un 30,7%, 2,5 punts per sobre del resultat d'abril.

LA CRISI, PRINCIPAL PREOCUPACIÓ

Més enllà de la intenció de vot, la crisi econòmica continua sent el principal problema del país, però les mencions han caigut 5,6 punts al baròmetre, una enquesta en què la mala qualitat de l'ocupació marca rècord i es col·loca per primera vegada a la quarta posició del rànquing, mentre la percepció de l'habitatge com un problema segueix en ascens.

En concret, la crisi segueix en primera posició amb un 33,7%, seguida de molt a prop per l'atur (33,5%). A la tercera plaça repeteixen els problemes polítics (22,3%) i en aquesta ocasió la quarta és per a la qualitat de l'ocupació, que passa de l'11,8% del maig al 16% i escala dues posicions.

Les mencions a la vivenda continuen augmentant baròmetre a baròmetre. L'últim mes han pujat 1,8 punts, arriben al 13,3% i conquisten la sisena plaça, un lloc que no ocupaven des del juny del 2011.