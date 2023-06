El secretari general del PSOE i president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, intervé durant un acte de campanya al Recinte Firal, el 24 de maig del 2023, a Gijón, Astúries

El Baròmetre d'Opinió realitzat al juny pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) , el primer després de la victòria del PP a les eleccions locals, continua mantenint al capdavant el PSOE, encara que només amb mig punt d'avantatge sobre els populars, que pugen 3,5 punts.

En concret, el CIS atorga al PSOE una estimació de vot del 31,2%, dos punts per sobre del mes anterior, mentre que el PP s'anota un 30,7%, creixent alhora 3,5 punts per sobre de la enquesta de maig. La distància entre tots dos es redueix a mig punt, l'avantatge més petit de l'últim any.

L'enquesta es basa en 7.407 entrevistes telefòniques realitzades a electors de 1.758 municipis de 50 províncies entre els dies 31 de maig i 7 de juny, la setmana posterior a la victòria del PP a les eleccions autonòmiques i municipals del 28M.

MÉS VOTANTS DEL PSOE QUE DEL PP ENTRE ELS ENTREVISTATS

I malgrat que aquestes eleccions municipals les va guanyar el PP amb més de tres punts d'avantatge, entre els entrevistats pel CIS hi ha més votants del PSOE, ja que un 24,8% diu que ha votat els socialistes aquest diumenge davant d'un 23, 1% que va assegurar haver donat suport al PP. És més, els que reconeixen haver votat Vox el 28M són menys que els que ho van fer a les urnes i els que asseguren haver votat Podem són més que les paperetes rebudes pels 'morats'.

Pel que fa a les eleccions al Congrés, el CIS sosté que el PSOE compta al juny amb una estimació de vot del 31,2%, 2,1 punts millor que al maig i 3,2 punts per sobre del resultat amb què va guanyar les generals de novembre del 2019.

Però l'avantatge sobre el PP es redueix fins al mig punt, gairebé empat tècnic, ja que els populars creixen 3,5 punts en un mes fins arribar al 30,7%, gairebé deu punts per sobre del resultat electoral de Pablo Casado del 2019.

EL PP GUANYA EN VOT JA DECIDIT

És més, el PP figura en primer lloc en vot directe , ja que al juny comptava amb un vot ja decidit del 21,6% davant del 21,5% del PSOE i el 8,3% del moviment Sumar. Això sí, davant d'aquesta pregunta directa hi ha un 22,6% d'enquestats que encara no en sap el vot i un 7,6% que evita contestar, a més d'un 3,9% que pensa abstenir-se.

Segons el CIS, la tercera plaça en unes generals és per al moviment Sumar, que en aquesta enquesta ja engloba Podem encara que les entrevistes van acabar abans que es tanqués el termini de registrar la coalició.

El conglomerat de partits d'esquerra que lidera Yolanda Díaz obté al juny una estimació de vot del 14,3%, però no supera el que havia aconseguit un mes abans quan Podem figurava per separat (6,1%) i els partits més propers a Sumar estaven al 12,3%.

Darrere figura Vox, amb un 10,6% d'estimació de vot, la mateixa que el mes anterior i lluny del 15% amb què va aconseguir 52 diputats el 2019, mentre que Ciutadans ja desapareix de la taula en haver decidit que no se'n va a presentar les properes generals.

PER BLOCS, L'ESQUERRA SEGUEIX DAVANT

Per blocs, l' esquerra segueix al davant però el marge s'estreny: el PSOE i Sumar arriben junts al 45,5%, mentre que la suma del PP i Vox arriba al 41,3%.

Pel que fa a les forces d' àmbit territorial , el PNB i Bildu apareixen empatats en un 1,1%, mentre que ERC cau sis dècimes fins a l'1,8%, però segueix davant de Junts que marca un 1,6%.

La vicepresidenta Yolanda Diaz, líder de Sumar, repeteix al capdavant amb una nota de 4,89 punts, superant tant el socialista Pedro Sánchez com el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es queden en 4,59 i 4,37 punts, respectivament.

Sánchez torna a ser al juny el polític preferit per presidir el Govern en ser esmentat per un 25,1% dels entrevistats, però el seu avantatge es redueix i ara ja n'hi ha un 20,1% que prefereix Feijóo i un 13% que esmenta a Yolanda Díaz.

El president del Govern manté la confiança del 34,5% dels entrevistats davant d'un 63,6% que té poca o cap confiança en ell. Pitjors registres mostra el líder del PP, de qui recela un 69,3% davant un 28,1% que té molta o força confiança en la seva feina.