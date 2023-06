@EP

El president d'Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha anunciat aquest divendres que no es presentarà a les eleccions generals, després d'encapçalar la llista dels comuns per Barcelona al Congrés dels Diputats en els darrers comicis.

En una carta penjada a Twitter, ha apostat perquè la diputada dels comuns Aina Vidal lideri la candidatura per Barcelona de Sumar i En Comú Podem.

Asens ha subratllat que Vidal ve de l'activisme sindical i que "sap què és superar adversitats vitals", i ha reivindicat la seva feina a favor dels territoris.

"Estic convençut que és la millor candidata en aquests moments crucials en què cal plantar cara a l'amenaça d'una involució democràtica per part dels nostàlgics del franquisme", ha afegit.

Les candidatures de Sumar i En Comú Podem han de ser ratificades pel Consell Nacional de la formació, que està reunit aquest divendres a la tarda, han informat fonts del partit.

NOUS LIDERATGS



Sobre la seva decisió de no presentar-se, Asens ha sostingut que hi ha moments en què cal fer un pas al costat per deixar pas a nous lideratges "que poden connectar millor amb els nous temps".

"La renovació dels càrrecs públics és un exercici sa i necessari en democràcia", ha dit el dirigent dels comuns, que abans de diputat va ser tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona, i ha afegit que ningú no és imprescindible.

També ha agraït el seu suport a la direcció dels comuns ia la seva militància: "Sóc conscient que si volgués repetir com a cap de llista hauria tingut tot el suport de totes les companyes i companys del Consell Nacional de Catalunya En Comú i de l'Executiva de Podem".

AGRAIX EL SUPORT A COLAU IA ESGLÉSIES



Davant les properes generals, Asens ha afirmat que Espanya té l'oportunitat de tenir per primera vegada una dona presidenta d'Espanya amb la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, i s'ha mostrat convençut que “el futur serà feminista o no”.

Ha garantit que seguirà treballant "des de la base" amb els moviments socials, fora de les institucions, i ha agraït el suport als seus companys tant al Congrés com a l'Ajuntament ia la família.

"I molt especialment l'alcaldessa Ada Colau i l'exvicepresident Pablo Iglesias. Sense la seva empenta i confiança, no hauria decidit mai fer un pas endavant", ha afegit.