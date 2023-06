La secretària general del PP i portaveu del Grup Popular al Congrés dels Diputats, Cuca Gamarra @ep

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha asseverat aquest divendres a Logronyo que "lamentablement la violència masclista existeix" i "no es qüestiona" sinó que "es combat".

Cuca Gamarra ha realitzat aquestes declaracions a preguntes dels periodistes després de les declaracions del número 2 de les llistes de Vox per València negant-la tot i que, després, ha rectificat a través d'un tuit en part les seves declaracions.

En un acte del PP de La Rioja per presentar les candidatures del PP regional a les eleccions del proper 23 de juliol, Gamarra ha lamentat que "són milers les dones que han perdut la seva vida com a conseqüència de la violència masclista".

Davant d'això, ha indicat, "reiterem el compromís del Partit Popular per seguir treballant com hem fet fins ara per eradicar-la".

"I ho farem --ha dit-- des de totes les institucions en què aquest partit tingui responsabilitats. Des dels Ajuntaments, des dels Governs autonòmics i també des del Congrés, des del Senat i, si els espanyols volen, des del Govern de Espanya”.

Com ha reconegut Gamarra, aquesta xacra "és alguna cosa sobre el que hem de seguir lluitant i continuarem lluitant" . "I aquest és el compromís del Partit Popular, un compromís que no és negociable i al qual no renunciarem mai per protegir totes les dones al nostre país", ha dit.

La secretària general del PP ha explicat que "hi ha milers de dones protegides pels cossos i forces de seguretat de l'Estat perquè hi ha una amenaça real i certa, que és conseqüència de la violència masclista. I per tant, amb això no es juga ".

Sobre la diferència entre violència masclista i violència de gènere, Gamarra considera que “hi ha una violència que pateixen les dones, que són víctimes de la violència masclista, de la violència de gènere per ser dones i després una violència contra la qual cal lluitar que es produeix a l'àmbit familiar i que té a veure amb la gent gran o amb els nens”. "Són dues violències diferents, totes dues cal combatre-les i cap cal qüestionar-la", ha afegit.