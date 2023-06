Catalunya afronta aquest dissabte la constitució dels ajuntaments i les seves alcaldies després de les eleccions del 28 de maig passat amb la incògnita dels pactes de govern que es tancaran a Barcelona i Ripoll (Girona).

Arxiu - Façana de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, 10 de novembre de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

A Barcelona es perfila un acord de coalició entre ERC i Trias per Barcelona per investir alcalde el candidat Xavier Trias, una opció que hauran de ratificar les bases republicanes en un congrés extraordinari de la formació aquest dissabte al matí.

En ser el candidat més votat, l'única possibilitat que Trias no sigui investit alcalde passaria perquè un pacte alternatiu sumés majoria absoluta , una opció que perd força després que BComú hagi rebutjat qualsevol fórmula per investir el candidat del PSC, Jaume Collboni, que inclogui el PP.

Mentrestant, el candidat popular, Daniel Sirera, insisteix Collboni per formar un govern sense els comuns, i la possibilitat d'un pacte d'esquerres entre el PSC, el BComú i ERC --l'aposta de la candidata dels comuns, Ada Colau-- ha quedat descartada.

Els republicans afirmen que no han rebut una proposta formal, els socialistes donen per fet que ERC ha rebutjat aquesta opció en prioritzar un pacte amb Trias, i els comuns asseguren que Collboni no vol mantenir una reunió conjunta amb Maragall i Colau.

Un pacte independentista a l'Ajuntament encaixaria en l'oferta del president de la Generalitat, Pere Aragonès , de refer la unitat de l'independentisme a través de pactes municipals i supramunicipals per poder treballar en un "front comú" davant d'un possible Govern de PP i Vox després de les generals.

Aquesta mateixa setmana, Junts va retreure a Aragonès aquestes declaracions després que ERC tanqués un acord per governar a les diputacions de Lleida i Tarragona amb el PSC, acusant-lo de ser un president "desautoritzat" pel seu propi partit.

RIPOLL



A Ripoll (Girona) va guanyar Aliança Catalana amb 6 regidors --la majoria està en 9--, partit a què la resta de formacions acusen de ser d'extrema dreta i contra el qual ERC, PSC i CUP van plantejar formar un "cordó sanitari" per evitar que governi.

Perquè aquest pacte prosperés calia sumar Junts: la seva presidenta, Laura Borràs, s'hi va mostrar contrària i va advocar per deixar governar per força més votada, mentre que la direcció del partit va apostar per sumar-se al pacte per impedir un govern de " extrema dreta".

Per la seva banda, Junts per Ripoll va avisar que no s'uniria a un cordó sanitari sense un pacte programàtic al darrere, cosa que segueixen negociant amb la resta de grups per aconseguir l'alcaldia; si no ho arriben, serà elegida alcaldessa la candidata d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

ÀREA METROPOLITANA



A l'àrea metropolitana de Barcelona, el PSC manté les alcaldies de L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat i Sabadell, però no aconsegueix recuperar la de Terrassa --que revalida l'exsocialista Jordi Ballart (TxT)-- i perd la de Badalona.

Amb una majoria absoluta de 18 regidors, el candidat del PP per Badalona, Xavier García Albiol , serà investit alcalde per tercera vegada a l'Ajuntament de Badalona i en substitució del socialista Rubén Guijarro, que ha anunciat que deixa la política després de perdre dos regidors.

Castelldefels també tindrà un alcalde del PP , Manu Reyes , que torna a l'alcaldia després de vuit anys després de ser el més votat amb una llista que incloïa exmembres de Cs, i després de tancar un pacte de govern amb SOM Castelldefels, fundada per una escissió del PSC.

TARRAGONA, LLEIDA I GIRONA



A Tarragona i Lleida , el PSC té amarrades les alcaldies després de guanyar les eleccions municipals, desbancant així els exalcaldes d'ERC Pau Ricomà i Miquel Pueyo, que van dimitir dels càrrecs després dels resultats.

En canvi, i tot i haver estat també la força més votada, a Girona la socialista Sílvia Paneque es queda sense l'alcaldia després d'un pacte tancat aquest divendres per fer alcalde el candidat de Guanyem, Lluc Salellas , que governarà amb Junts i ERC a la ciutat.