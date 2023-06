Arxiu - El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall (i), i l'exalcalde de Barcelona i candidat de Junts a l'alcaldia, Xavier Trias (d).

L?acord que ultimen el candidat de Trias per Barcelona a l?alcaldia, Xavier Trias, i el d?ERC, Ernest Maragall, inclou dues tinences d?alcaldia per als republicans, informen fonts coneixedores.

A un dia de la investidura d'aquest dissabte, fonts de les dues formacions han explicat que els equips continuen treballant en un acord, que no està tancat, i que és possible que les negociacions s'allarguin fins a la nit.

Tant Junts Barcelona com ERC preveuen votar aquest dissabte al matí si avalen l'acord entre els dos partits per governar la ciutat i que, si fos, Trias seria investit alcalde amb 16 regidors, sempre que no hi hagi un pacte alternatiu entre les altres forces polítiques .