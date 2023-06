Aquest dissabte a les 17:00 hores començarà el ple per investir el proper alcalde de la ciutat de Barcelona . A la terna hi ha dos candidats: Xavier Trias i Jaume Collboni , encara que el primer té més possibilitats d'acabar emportant-se el bastó de comandament.

El ple d'investidura es farà al Saló de Cent, i començarà amb la constitució de la Taula d'Edat, formada pel regidor més jove i el més gran. En aquest cas, el regidor més gran és Ernest Maragall, però no podrà formar part de la taula perquè és un dels alcaldables. Al seu lloc, entrarà Albert Batlle , que té 70 anys. La regidora més jove és Jess González (Bcomú), amb 33 anys.

Albert Batlle, per ser el regidor més veterà, presidirà el ple, i dirigirà la presa de possessió dels regidors, que s'aixecaran un per un per prometre'n el càrrec. Després d'aquesta cerimònia, la Mesa d'Edat preguntarà a tots els caps de llista, per saber si algun retira la seva candidatura a l'alcaldia.

El pas següent és l'inici de la votació secreta. Un per un, els regidors s'acostaran a l'urna i posaran el vot, indicant quin candidat volen que sigui alcalde.

Aleshores començarà el recompte amb què es proclamarà el proper alcalde de la ciutat, que serà Xavier Trias - per ser la llista més votada- si no és que algun dels altres candidats aconsegueix el suport de 21 regidors.

POT COLLBONI ARRABASSAR L'ALCALDIA A TRIAS?

Aquest dijous Collboni va anunciar que es presentaria al ple d'investidura per ser el proper alcalde de Barcelona. Per això, va oferir un Govern de coalició als comuns d'Ada Colau, fent una mena de salt a una piscina on només hi haurà aigua si ERC o el PP decidissin recolzar el candidat del PSC.

Collboni va obtenir 10 regidors a les passades eleccions del 28 de maig, que sumats als 9 que té Ada Colau, en sumen 19, quedant-se a dos escons de la majoria absoluta i de desbancar Trias. Aquests dos vots que necessita el PSC per governar haurien de venir dels republicans, que des del principi van descartar negociar amb Collboni i aposten per Trias; o dels populars de Daniel Sirera, que han repetit en reiterades ocasions que mai no recolzaran un Govern on estigui Ada Colau. Per tant, si no es donen sorpreses d'última hora o algun tipus de tamanyada, Trías es convertirà en el proper alcalde de la capital catalana.