A més a més, s'ha anunciat una coalició amb EH Bildu per al Senat. | @EP

El Consell Nacional d'ERC ha ratificat aquest divendres les seves llistes per a les eleccions generals amb l'actual portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, com a cap de llista al Congrés, i amb el catedràtic Joan Queralt com a número u al Senat.

La candidatura al Congrés també estarà encapçalada, després de Rufián, per l'exconsellera d'Acció Climàtica Teresa Jordà com a número 2, seguits pel periodista Francesc-Marc Álvaro com a número 3, Pilar Ballugera com a 4, Joan Capdevila 5, Maria Dantas 6, Héctor Sánchez 7 i Biel Cursach com a número 8, informa el partit en un comunicat.

En el cas de Girona, el cap de llista serà la diputada Montse Bassa seguida per Joan Margall; a Tarragona, Jordi Salvador amb Norma Pujol i, a Lleida, Inés Granollers amb Alidé Sans com a número 2.

COALICIÓ AMB BILDU AL SENAT



Pel que fa al Senat, els republicans es presentaran en coalició amb EH Bildu sota el nom 'Esquerres per la Independència'.

Per a la Cambra Alta, la militància d'ERC ha elegit els ja senadors Robert Masih i Ana Surra, que seguiran Queralt com a números 2 i 3 per Barcelona.

A Girona, Jordi Martí farà tàndem amb Josep Maria Terricabras i Susanna Pagès; a Tarragona els candidats seran Jordi Gaseni, Laura Castel i Josep Rufà, i a Lleida, la llista per al Senat estarà formada per Sara Bailac, Carme Lostao i Xavier Castellana.