Aquest esdeveniment commemora el 150è aniversari del naixement de Sensat i inclou una varietat d'activitats destinades a promoure la seva obra i pensament. | @EP

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, s'ha compromès aquest divendres a "establir les millors condicions possibles per a la capacitació, l'exercici i la implicació docent".

Ho ha dit en un acte de presentació de l'Any Rosa Sensat, on ha assegurat que com a Conselleria d'Educació és la seva "responsabilitat i voluntat" fer-ho, informa el Govern en un comunicat.

Simó ha destacat la figura i el llegat de la pedagoga i mestra Rosa Sensat: “El seu nom sempre ha anat lligat a la voluntat de renovació pedagògica i al compromís amb la formació continuada dels mestres”.

A més, la consellera ha destacat que recull el llegat de la pedagoga i el seu esperit innovador perquè aquest Any ajudi a donar a conèixer la seva obra i el seu pensament: "I ens acompanyi a la nostra tasca conjunta per fer un sistema educatiu català cada dia millor", ha afegit.

'ANY ROSA SENSAT'



Durant l'acte celebrat aquest divendres a la tarda s'han presentat els principals actes de l'"Any Rosa Sensat", coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement.

Algunes de les accions són una exposició itinerant, conferències, una ruta urbana per Barcelona i un laboratori taller de natura itinerant.