Junts critica la manca de majoria d'aquest nou govern i adverteix sobre el risc que suposa per a Ripoll. | @EP

Junts ha expressat la seva "estupefacció" per la decisió d'ERC de governar finalment amb el PSC i la CUP a Ripoll (Girona) després d'haver arribat a un acord amb els republicans aquest divendres al matí, segons Junts.

"Aquest matí hi ha hagut una reunió entre els responsables locals de Junts i ERC que garanteix l'estabilitat de l'Ajuntament, la convivència i el progrés del poble", ha sostingut Junts en un comunicat.

El partit ha lamentat que, a la tarda, han rebut una trucada per part d'ERC "anunciant que es deien de l'acord, que no se sumarien a la proposta i que optarien per fer un govern amb el PSC i la CUP".

Alhora, Junts ha criticat un govern d'ERC, PSC i CUP "que no té prou majoria per governar, que pot bloquejar l'Ajuntament i que pot fer que Aliança Catalana acabi tenint l'alcaldia de Ripoll".

"Davant aquest fet, Junts per Catalunya expressa la seva estupefacció per la situació creada, alerta del risc que suposa per a Ripoll una manca d'entesa entre les forces del municipi i fem una darrera crida a l'acord per garantir un govern municipal central, democràtic i favorable a la convivència", ha conclòs Junts al mateix comunicat.