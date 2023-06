Junts, ERC, CUP i PSC no van arribar a un acord per evitar-ne el mandat. | @EP

La candidata d'Aliança Catalana a Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha estat investida alcaldessa de la ciutat a les 12.45 d'aquest dissabte després que Junts, ERC, CUP i PSC no arribessin a un acord per evitar que governés.

Orriols va guanyar les eleccions municipals del 28 de maig a la capital de la comarca del Ripollès en aconseguir 6 regidors dels 11 del consistori.

Per impedir-ne el mandat, la resta de formacions han intentat negociar un pacte en què la candidata de Junts, Manoli Vega, reclamava l'alcaldia en haver estat la segona força més votada, mentre ERC, CUP i PSC apostaven per la candidata d'ERC, Chantal Pérez.

ORRIOLS: "CRIDADA A LA CALMA"

"Vull fer una crida a la calma perquè Ripoll no tindrà cap govern d'extrema dreta. Governarem amb judici, governarem amb responsabilitat", ha afirmat Orriols.

Ha agraït als seus electors haver-la convertit a la primera alcaldessa de la ciutat i ha assegurat que Ripoll és "el bressol i l'esperança de Catalunya".

RESULTATS

A la votació, la candidata de Junts, Manoli Vega, ha aconseguit els vots dels seus 3 regidors, mentre que la candidata d'ERC, Chantal Pérez, ha arribat als 7 en comptar amb el suport dels 3 regidors de la seva formació, 2 del PSC i 2 més de la CUP, i hi ha hagut 1 vot en blanc.

En els discursos dels candidats previs a la votació, Manoli Vega ha sostingut que la formació mantindria la seva proposta de ser alcaldessa i ha afegit que, depenent del resultat, es proposava per liderar una moció de censura per "tombar i frenar els discursos excloents i d'odi".

MANIFESTACIÓ CONTRA "LA INTOLERÀNCIA"

En el moment de la celebració del ple d'investidura, a la plaça de l'Ajuntament s'han concentrat centenars de persones contra el racisme i la intolerància que atribueixen al partit guanyador de les eleccions municipals, Aliança Catalana.

Els manifestants han portat pancartes amb lemes com 'Això no és democràcia, és una farsa', 'On són les garanties estatutàries?', 'Justícia social' i 'Contra el racisme i la intolerància', i s'han sentit crits de "Ripoll serà la tomba del feixisme".