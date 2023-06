Ha confiat que no governi amb BComú, tal com han assegurat els comuns en un comunicat. | @EP

El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha justificat que el seu grup ha votat a favor del candidat del PSC i ja nou alcalde, Jaume Collboni, per "responsabilitat", i ha confiat que no governi amb BComú, tal com han assegurat els comuns en un comunicat.

Ho ha dit en la seva intervenció després de la votació que ha fet alcalde al socialista, en què ha assegurat que ha complert la seva paraula.

"Vaig dir que no faria alcalde a un separatista ni permetria que els comuns estiguin al govern", ha argumentat en al·lusió a l'altre candidat a l'alcaldia, el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias.

Ha admès que donar suport a Collboni "no ha estat fàcil" a 36 dies de les eleccions generals del 23 de juliol.

"No ha estat fàcil donar suport a Collboni, principal adversari al Govern d'Espanya. Però sempre he dit que prioritzaríem els interessos a Barcelona per sobre dels del meu partit".