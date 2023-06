Defensa no deixar "espai a la ultradreta", a la tradicional recepció al nou alcalde | @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit aquest dissabte que darrere de la investidura del nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb els vots de PSC, BComú i PP, "es projecta l'ombra d'un acord a nivell d'Estat fet des de Madrid entre els dos grans partits", en referència a PSOE i PP.

Ho ha dit en una intervenció amb Collboni al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, on ha rebut com és tradició el nou alcalde, que ha anat acompanyat de la resta de la corporació municipal a excepció de Vox, que no ha estat convidat.

Aragonès ha recordat a Collboni que ha estat votat per forces que "tenen models de ciutat i de país oposats", tot i que li ha donat l'enhorabona i l'ha instat a treballar junts i sobre la base de la lleialtat institucional.

"Volem que Catalunya es decideixi des de Catalunya i que Barcelona es decideixi des de Barcelona", ha afegit el president.

"AMENAÇA REACCIONÀRIA"



Aragonès ha donat l'enhorabona a tots els alcaldes i les alcaldesses catalans que s'han investit aquest diumenge, però ha demanat no deixar espai a la ultradreta.

"Davant d'una amenaça reaccionària de la ultradreta, no s'ha de deixar espai aquells que lluiten contra el progrés de drets i llibertats. No poden passar i no han de passar", ha afegit.