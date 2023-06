L'acord incloïa 10 punts per “liderar un nou govern de canvi”. | @EP

L'acord entre el líder de Trias per Barcelona a l'Ajuntament de la capital catalana, Xavier Trias, i el d'ERC, Ernest Maragall, --avalat per les bases aquest mateix dissabte al matí--, incloïa 10 punts per "liderar un nou govern de canvi".

El document acorda la voluntat de liderar un nou govern de canvi i de progrés per a Barcelona com a punt principal, i que la ciutat "torni a funcionar millorant els serveis públics", a més de buscar grans acords i consensos per abordar els problemes de la ciutadania.

El quart punt se centrava en la intenció de convertir la ciutat en un referent, el cinquè a “recuperar l'urbanisme transformador”, el sisè a transformar el model socioeconòmic, seguit del que expressa la voluntat de construir una ciutat per a tota la vida i per totes les vides, deia textualment.

Els darrers punts assenyalaven l'objectiu de "reafirmar el lideratge com a ciutat-país", constituir una comissió de seguiment per revisar l'acord, que hauria tingut vigència de mandat, tant en la composició com en el contingut programàtic.

Aquest acord no es podrà dur a terme finalment després que a l'últim moment els comuns hagin decidit investir el candidat del PSC, Jaume Collboni, i quedar-se a l'oposició, i que el PP també hagi donat els seus vots a Collboni, que ha estat investit alcalde amb una majoria de 23 regidors.