En la intervenció durant el Consell Nacional de Junts, Nogueras ha destacat la importància de prendre la iniciativa per defensar els interessos de Catalunya davant de les estratègies de l'Estat. | @EP

La número d'1 de Junts per Barcelona a les eleccions generals, Míriam Nogueras, ha considerat el "vot útil per a Espanya, el vot inútil per a Catalunya" a les eleccions del 23 de juliol.

Ho ha dit aquest diumenge al Consell Nacional que celebra Junts a l'Auditori Axa de Barcelona després de la intervenció del líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, i ha assegurat que després dels comicis "el visca Catalunya lliure” ressonarà més fort que mai a Madrid".

Segons Nogueras, l'Estat "sempre, sempre, sempre tindrà una operació Catalunya a punt", i ha assegurat que ara toca prendre la iniciativa.