Trias va fer aquesta declaració durant el Consell Nacional de Junts celebrat a Barcelona, on també va expressar el seu descontentament per la pèrdua de l'alcaldia i va qüestionar les raons darrere aquesta decisió. | @EP

El líder de Trias per Barcelona a l'Ajuntament de la capital catalana, Xavier Trias, ha assegurat que el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, li va proposar de repartir-se l'alcaldia dos anys cadascun, i que ell ho va rebutjar: "I li vaig dir que de cap manera".

Ho ha anunciat aquest diumenge al Consell Nacional que celebra Junts a l'Auditori Axa de Barcelona, l'endemà de la investidura del candidat del PSC, Jaume Collboni, com a alcalde de Barcelona.

Els vots dels comuns i del PP van fer que Collboni prengués el lideratge de l'Ajuntament a Trias, que va ser el guanyador de les eleccions municipals del 28M amb 12 regidors, fet que Trias ha considerat que els va donar la raó, i per això ha assenyalat que "amb segons qui no hi pots anar".

Ha explicat que Collboni li va dir que l'avisaria si li arrabassaria l'alcaldia, però que això mai va passar: "Encara espero aquesta trucada".

Segons ell, li han tret l'alcaldia perquè "no suporten que a Barcelona hi hagi un alcalde que anomenen independentista" i perquè creuen que una de les seves obligacions és fer fora els partits independentistes de totes les organitzacions de poder, ha dit.

"CONFRONTACIÓ INTEL·LIGENT"



Trias ha explicat que quan al ple d'investidura d'aquest dissabte va dir 'que us donin a tots', es referia a fer-ho des d'una "confrontació intel·ligent".

Segons ell, entendre que el seu partit ha de guanyar les eleccions generals no es fa "ni des de la ràbia ni des de la rancúnia, es fa des de l'estima al país, des de l'estima a la gent".

Ha afirmat que des del seu partit estan disposats a buscar col·laboracions, però no perquè els maltractin i els facin cada dia una mica més dependents, en les paraules.

ACORD AMB ERC: "S'HO HAN CARREGAT DE MALES MANERES"



Trias ha lamentat que l'acord de govern aconseguit amb ERC per liderar la ciutat no hagi prosperat i ha afirmat que “era molt positiu per a la ciutat, però no ha pogut ser, se l'han carregat de males maneres”.

I ha considerat que les relacions amb el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, per assolir aquest acord van ser "extraordinàries, fins i tot afectuoses".