El PDeCat aposta per enfortir la presència de Catalunya a Madrid i allunyar-se de confrontacions ideològiques. EP

L'exdiputat d'Unió al Parlament de Catalunya, Roger Montañola, encapçalarà la llista de PDeCat per la demarcació de Barcelona a les eleccions generals del proper 23 de juliol per "reconstruir i impulsar" Espai CiU (E-CiU).

Així ho ha anunciat aquest diumenge en declaracions als periodistes el secretari d'Organització del PDeCat i portaveu d'E-Ciu, Genís Boadella -qui ocuparà la segona posició de la llista- després de la ratificació del Consell Nacional Extraordinari que ha celebrat el partit a Barcelona.

Ha afirmat que el projecte d'aglutinar les forces polítiques nascudes de l'antiga Convergència i Unió (CiU) està funcionant i que estan aconseguint que "a través dels diferents contactes, tota aquella diàspora convergent es vagi agrupant en una aposta d'una candidatura".

Espai CiU serà l'aposta del PDeCat per "fer Catalunya forta a Madrid i abanderar la política en sentit pur, lluny de confrontacions i lluny d'arraconar-se en determinats espais ideològics", ha subratllat, i ha apuntat que detallen els últims acords per perfilar les llistes de les quatre demarcacions catalanes.

Segons ell, la candidatura "respon sense cap dubte al qual és l'esperit de CiU que tants èxits va donar i que tan necessari" creuen que és ara a la política, i ha sentenciat textualment que la política de blocs continua sense portar a cap costat.

ELECCIONS MUNICIPALS 28M



En preguntar-li sobre les eleccions municipals del 28 de maig, Boadella ha celebrat que la formació demòcrata, a través de la plataforma Ara Pacte Local, aconseguís al voltant de 200 regidors i 19 alcaldes.

Ha assenyalat que el balanç que fan des de l'organització és positiu i que estan satisfets "que aquest espai polític continuï tenint la implantació territorial" que defensen des del PDeCat.

XAVIER TRIAS



Ha lamentat que "una altra maniobra de perdedors acabi tombant una alcaldia", en referència a la investidura del candidat del PSC, Jaume Collboni, com a alcalde de la ciutat, davant de Xavier Trias (Trias per Barcelona), que va guanyar les eleccions.

Per a ell, Trias encarnava la "política pragmàtica" que ells defensen , per la qual cosa no van tenir cap mena de dubte a donar-li suport en aquesta candidatura, que també era municipalista, ha dit textualment.