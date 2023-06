També va destacar la importància de buscar acords amplis per tirar endavant els temes clau de la ciutat els propers mesos. | @EP

El nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat que la decisió dels vots de BComú i del PP que van donar suport i van permetre la seva investidura com a alcalde de la ciutat aquest dissabte “s'ha pres a Barcelona”.

"Nosaltres hem fet el que vaig dir que faríem: portar la meva candidatura fins al final", ha afirmat en una entrevista al diari 'El Periódico' recollida aquest diumenge.

Preguntat per si li va oferir marxar l'alcaldia al líder de Trias per Barcelona i guanyador de les municipals, Xavier Trias, Collboni ha contestat que “en negociacions es fan moltes propostes”.

"Vaig tenir converses amb Junts, no m'amago, i es van posar sobre la taula moltes propostes que no van fructificar, com és evident. No aporta gaire donar-hi més voltes", ha afegit.

En preguntar-li pel pacte que la regidora de BComú i ja exalcaldessa, Ada Colau, va dir que li havia ofert amb el PP, ha respost que ara "l'important és mirar el futur, començar una nova etapa".

I preguntat per si vol tenir un soci, ha assegurat que va fer una oferta dijous passat als comuns per formar un govern de coalició --"aquesta és la idea que tinc al cap", ha dit--, i que van ser els d'Ada Colau que van decidir ser oposició i investir-lo.

LA SEVA PROPOSTA ÉS "UNA COALICIÓ PROGRESSISTA"



"Però tinc un projecte que tots coneixen, el meu contracte amb els electors, una idea i una proposta que és una coalició progressista", ha dit, i ha afegit que ja es veurà en els propers mesos com articular les majories necessàries per fer governable el consistori.

"Confio molt en la nostra capacitat per pactar. El PSC farà de PSC i tancarà acords amplis, menys amb l'extrema dreta, per tirar endavant els temes clau de la ciutat els propers mesos", ha destacat.

MANTÉ L'ESTRUCTURA I DIRECTIUS



Ha detallat que no modificarà ni l'estructura gerencial ni l'estructura directiva del mandat anterior a l'Ajuntament perquè aposta per la continuïtat institucional: "Primer perquè no som sectaris i segon perquè hi ha professionals excel·lents al capdavant de moltes àrees de l'Ajuntament".

Per a Collboni, la ciutadania "entén perfectament que la democràcia és pacte i que els pactes que valen a Girona oa les diputacions de Lleida i Tarragona, valen a Barcelona".

I ho ha comparat amb les eleccions catalanes del febrer del 2021, en què va guanyar en vots el líder del PSC, Salvador Illa, però no va ser investit president: "I al PSC no se li va acudir qüestionar la legitimitat de la figura del president Pere Aragonès".

Ha considerat que el PSC ha estat coherent durant una campanya que ha definit com a polaritzada i en què "era molt difícil no dir coses que després no es poguessin complir".

"JO NO VAIG POSAR LÍNIES VERMELLES"



"Jo no vaig posar línies vermelles. Vaig fixar les condicions del nou govern per començar a parlar: creixement econòmic, justícia social i lleialtat institucional", ha reivindicat.

En preguntar-li si revocarà la reforma de la Ronda de Sant Antoni els primers 100 dies com a alcalde, tal com va dir en campanya, ha contestat que el seu objectiu és complir el seu programa electoral encara que "cal tenir en compte l'aritmètica que hi ha al Ajuntament".

ACTE D'INVESTIDURA



Sobre l'acte d'investidura dissabte, ha confessat que va entrar al Saló de Cent amb dos discursos, un d'investidura i un altre com a cap de l'oposició, i que va ser conscient que seria alcalde en el moment en què va superar els 21 vots.

Ha afegit que el president del Govern, Pedro Sánchez, li va trucar per felicitar-lo i per dir-li que "això era molt important per al país i per al partit socialista".