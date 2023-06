Arxiu - L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en un vídeo pel cinquè aniversari de la DUI.

A la seva decisió a més es resoldrà la competència del Tribunal Suprem per jutjar els delictes de sedició de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, que jurídicament segons el fiscal no devien haver-se sotmès a la jurisdicció de la sala penal del Suprem que presideix Manuel Marchena . Un dels arguments principals és que jutjar-los al Tribunal Suprem, que no era l?òrgan predeterminat per llei, els deixava sense opcions de recórrer a una segona instància on presentar un recurs.

La sentència del TGUE del 5 de juliol podria ser definitiva per saber com queda aquesta qüestió en el marc de la legislació europea, tot i que encara hi podria haver un altre recurs davant del Tribunal Justícia de la Unió Europea (TJUE), la instància superior del TGUE.

Totes les defenses estan atentes i més quan sembla que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) –que pertany al Consell d'Europa i no a la Unió Europea– té l'expedient sobre la taula en espera que s'acabi l'embolic judicial als òrgans de la UE.

La resolució posa obertament en dubte la legalitat del fet que els líders del Procés fossin jutjats per sala penal del Tribunal Suprem, màxima autoritat jurisdiccional espanyola.

Si finalment el Suprem no és competent per poder emetre una euroordre, tampoc no ho era per instruir el cas i jutjar-lo. Al final, el president de la sala penal va decidir jutjar a tots processats independentment de per la seva situació havien d'haver estat jutjats per altres instàncies en principi. I aquesta decisió podria fer un gir de 360 graus a tot el procés.