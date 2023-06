Pie de Foto:La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, junto a los miembros de la candidatura 'Eines de país' a la Cámara de Barcelona Firma: EUROPA PRESS

Una de les primeres conseqüències és la possible presentació per part de l'ANC d'una llista cívica alternativa als partis de cara als comicis catalans del 2025 si no te lloc un avançament electoral.

L’entitat, que s’ha reunit a Girona aquest cap de setmana, ha assegurat que la candidatura ha de tenir com a únic objectiu la independència de Catalunya i en ella no participarà cap persona del Secretariat Nacional de l'entitat.A més ha aprofitat l’acte per presentar la samarreta de l’entitat per la Diada d'aquest 2023.

La llista tindrà el format d’una agrupació d’electors i requerirà prop de 50.000 signatures per a poder presentar-se a les eleccions al Parlament, segons l’entitat per aglutinar tots els que volen i creuen que la independència es pot fer.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha aprofitat el pacte a tres bandes del PSC amb el PP i els comuns per investir Jaume Collboni per donar encara més valorar a la llista cívica que es comença a bastir. La llista cívica pretén ser un moviment ciutadà que deixi enrere les dinàmiques partidistes del Procés.