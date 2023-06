Sánchez ha estat preguntat expressament per les responsabilitats en l'elaboració d'aquesta polèmica llei i no ha volgut assenyalar directament la ministra d'Igualtat, Irene Montero . " Assumeixo en primera persona l'error", ha dit, per a continuació insistir que va intentar convèncer la ministra. "Al veure la impossibilitat vaig optar perquè el grup parlamentari socialista presentés la reforma del Codi Penal", ha destacat.



Tot i que Sánchez ha reconegut que malgrat les diferències “hi ha hagut avenços en matèria d'igualtat i de lluita contra la violència de gènere. I ha fet una esmena al feminisme que defensen des de Podem. O almenys al tipus de discurs.” Hi ha un ciutadà , majoritàriament d'homes entre 40 i 50 anys que han vist alguns discursos que han estat incòmodes envers ells. I crec que això és un error. Cal interpretar el feminisme com un moviment integrador ”, ha explicat.

Per al president, "aquesta apel·lació a un feminisme integrador és la tasca pendent de l' Espanya progressista . Sí crec que probablement hi hem retrocedit. Moltes persones s'han sentit incòmodes en alguns discursos més de confrontació que d'integració", ha reiterat.

L'ENTREVISTA COMPLETA