El líder del PP amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Foto: Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avançat aquest dilluns 19 de juny un decàleg amb les primeres mesures que aprovarà si arriba al Palau de la Moncloa: baixar l'IRPF a rendes mitjanes i baixes, trucar als agents socials per fixar els objectius de la legislatura i convocar una Conferència de Presidents . A més, ha assenyalat que convertirà la lluita contra la violència de gènere en una política transversal, aprovarà una nova Llei Orgànica del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i revisarà "una a una" les lleis i mesures "en què el vot de Bildu" ha estat "decisiu".

"El vot de Bildu no servirà de res al nostre país, llevat que s'adeqüi a la Constitució", ha proclamat Feijóo, per posar l'accent en l'evolució de la relació de Pedro Sánchez amb Bildu, que ha passat del pacte" d'amagat" a l'"elogi", tal com al seu parer, va posar de manifest la setmana passada el delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín, en subratllar que la formació abertzale ha salvat moltes vides.

Així s'ha pronunciat en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, al qual han assistit la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i els candidats a presidir la regió de Múrcia i la Rioja, Fernando López Miras i Gonzalo Capellán , respectivament. També hi era present bona part de la direcció nacional del PP i l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre d'altres.

SÁNCHEZ OFEREIX "CONTINUÏTAT", "NO UNA RECTIFICACIÓ"

Després de subratllar que el canvi no consisteix en un canvi d'un govern per un altre sinó d'una política "detestable per una política decent", Feijóo s'ha mostrat convençut que hi ha una majoria social d'espanyols disposats a "empènyer el canvi" davant d'un Sánchez , que ofereix "quatre anys més del mateix".

"No ofereix una rectificació del que va fer sinó una continuïtat augmentada, amb quatre anys més del mateix", ha emfatitzat, per reiterar que el seu objectiu és aconseguir una majoria suficient per governar en solitari, sense dependre de Vox.

Feijóo, que s'ha presentat com una persona previsible i moderada, ha donat per "iniciat el canvi" després dels resultats del 28M, en què el PP ha augmentat considerablement el seu poder municipal. "Hem demostrat als espanyols que hi ha una altra manera de fer política", ha postil·lat, per afegir que el PP ha emprès "el millor camí perquè el nostre país recuperi la centralitat i trenqui d'una vegada per totes la política de blocs".