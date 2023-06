Foto: Europa Press

La líder de Sumar i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha criticat que els debats 'cara a cara' entre “dos homes, en referència al president del Govern Pedro Sánchez i el candidat del PP Alberto Feijóo, “no representa Espanya del segle XXI ", que és l'Espanya de les dones" .

En aquest sentit, ha manifestat la seva disposició a participar en quants debats se celebrin i organitzats per confrontar propostes dels principals candidats, així com remarcar que Sumar serà el "revulsiu" a les eleccions del 23J per a les bases progressistes.

Així ho ha traslladat en declaracions als mitjans després d'una trobada amb diverses ministres de Treball d'Iberoamèrica, qüestionada per enquestes publicades aquest dilluns i la seva posició als debats.

DEFENSORA A "ULTRANÇA" DELS DEBATS SENSE EXCLUSIÓ

La vicepresidenta ha assegurat que és una "defensora a ultrança" dels debats electorals, que tenen interès davant del "soroll" que sol imperar en campanya, i que és partidària de regular-los i organitzar-los per permetre esbossar les propostes de les candidatures.

Per això, participarà en tots els debats que existeixin "sense exclusió" i que no li sembla adequat que es plategin un 'cara a cara' entre "dos homes", perquè això no representa el país".

"Hi ha una part molt extensa d'Espanya que en quedaria fora, però insisteixo, a favor de regular els debats electorals, a favor de, per descomptat, tenir amb absoluta intensitat quants debats desitgin vostès i, per descomptat, m'agradaria que hi assistiré a tots ells . Però insisteixo el format de dos homes debatent crec que no representa l'Espanya del segle XXI que a més és l'Espanya de les dones", ha assenyalat.

Sobre enquestes com les difoses aquest dilluns pel diari El País , que conclou que el PP fregaria la majoria absoluta, la vicepresidenta ha indicat que mai valora els sondejos electorals encara que ha assegurat que Sumar serà clau per mantenir el govern progressista. "Sumar és decisiva", ha insistit.