Després del ple viscut divendres passat a Barcelona, on Jaume Collboni va aconseguir arrabassar l'alcaldia a Xavier Trias a l'últim moment, ara arriba el moment de negociar qui governarà 'la gallina dels ous d'or', la Diputació de Barcelona, un òrgan que tothom vol controlar pel seu elevat pressupost i el gran nombre de cadires a repartir.

La presidenta en funcions de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, recollint la seva vara de comandament després de ser investida alcaldessa de l'Hospitalet @ep

La portaveu del PSC , Èlia Tortolero , ha assegurat que els socialistes segueixen negociant per reeditar un pacte amb Junts a la Diputació de Barcelona, després d'haver governat junts a la corporació supramunicipal en l'última legislatura. " Estem molt contents i fem una valoració molt positiva del que ha estat el govern de la Diputació de Barcelona amb Junts" , ha afirmat Tortolero, que ha sostingut que cap veu d'aquest partit els ha traslladat que renunciïn a pactar amb els socialistes després el que va passar dissabte.

Preguntada per si negocien altres possibles pactes a la Diputació, ha advocat per mantenir la discreció i ha reiterat que “s'estan mantenint converses”.

Per la seva banda, a Junts sembla que també veuen amb bons ulls el pacte amb els socialetes. Xavier Trias, s'ha mostrat obert aquest dilluns a fer el pacte entre Junts i PSC a la Diputació de Barcelona malgrat el que ha passat aquest dissabte a l'Ajuntament de Barcelona. En una entrevista a Rac1, Trias ha assegurat que confia a la socialista Núria Marin i Antoni Balmón, de Junts, a nivell de l'àrea metropolitana per poder arribar a un acord a la Diputació.

"Són dues persones que no m'han enredat mai" , ha afegit Trias, destacant, tot seguit, que les persones són molt importants.

ERC ES DESMARCA DEL PACTE

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha descartat aquest dilluns que el seu partit recolzi que la presidència de la Diputació de Barcelona estigui en mans del PSC i ha reiterat que sempre estan disposats a entendre's amb el conjunt de l'independentisme. "No votarem una presidència socialista a la Diputació de Barcelona. No ho avalarem. Estem disposats a entendre'ns amb el conjunt de l'independentisme. Ho hem demostrat sempre", ha defensat en roda de premsa acompanyat pel líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall .

A més, ha alertat que en aquesta institució podrien repetir-se l'entesa entre el PSC, els comuns i el PP : "És el que ha passat a Barcleona, i és el que va passar el 2019, canviat el PP per Manuel Valls. A ningú el sorprendria".

LLEIDA I TARRAGONA



Segons Junqueras, mantenen el seu compromís que el màxim nombre d'entitats i alcaldies estiguin presidides per partits independentistes, i "això és el que, si no passa res, passarà a les Diputació de Lleida ia la de Tarragona", on van pactar amb el PSC .

A parer seu, també han demostrat el seu compromís quan van prestar els seus vots a Junts, "sense demanar res a canvi", perquè tinguessin la presidència del Parlament.

"I la resposta de Junts va ser donar l'alcaldia de Roses i altres llocs al PSC" , ha criticat el líder d'ERC, que també els ha retret que sortissin del Govern, entre altres qüestions.

Així, ha reivindicat l'acord que havien aconseguit Trias i Maragall com a exemple de l'entesa que podrien forjar, i ha emplaçat a assolir un acord programàtic amb el conjunt de forces independentistes de cara a les generals del 23 de juliol.