Illa va parlar el 19 de juny passat. Foto: Twitter (@salvadorilla)

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va dir el passat 19 de juny que "no hi ha hagut cap acord amb el PP", ni a nivell nacional ni local, perquè els populars recolzessin l'alcaldia de Barcelona i ha recalcat que el govern municipal "ara és un govern del PSC" deixant així el líder socialista Jaume Collboni l'elecció d'incloure o no els comuns a la ciutat.

"Ara el govern és un govern del Partit Socialista i, a partir d'aquí, l'alcalde prendrà les decisions que estimi oportunes a cada moment. Nosaltres tenim plena confiança en els nostres alcaldes", ha destacat Illa alhora que ha posat èmfasi que ho important és que la ciutat avanci i que "Barcelona vagi endavant i pugui desplegar tot el seu potencial", ha expressat Illa en declaracions als mitjans, en arribar a la presentació del llibre de Raimon Obiols, En tiempos extraños.

En aquest punt, ha descartat que, en aquests moments, hi hagi acord per part del PSC i Junts per governar la Diputació de Barcelona, encara que no ha rebutjat la idea de renovar el pacte entre els socialistes i el partit de Puigdemont.

Dit això, ha subratllat que no hi ha hagut cap acord amb el Partit Popular i ha evitat a més agrair expressament el suport dels populars a la ciutat de Barcelona.

“Hi va haver un anunci de presentació de la candidatura per part del senyor Collboni i el Partit Popular ha votat el que estimava que havia de votar. L'important a Barcelona és que hi ha un alcalde nou ”, ha manifestat.

EL 23J DECIDIRÀ O SÁNCHEZ O FEIJÓO

En clau estatal, Illa ha expressat que és a les eleccions generals del 23 de juliol on "ens juguem molt" i en què els espanyols hauran de decidir "entre anar cap endavant o anar cap enrere, entre Sánchez o Feijóo".

"Aquest és el dilema que es planteja i també entre dos estils de fer política, la política concebuda com a servei públic, la política útil, o la de governar costi el que costi i al preu que sigui per ocupar i administrar el poder", ha expressat el primer secretari del PSC.

D'aquesta manera, Illa ha lloat el llibre del primer secretari del PSC, del qual explica són “12 apunts contra la decepció política” i “un al·legat a favor de la política, la política racional, de la política útil, de la política pacient , de la política que construeix ponts i no els dinamita”.