Manu Pineda , europarlamentari d'IU i defensor de Sumar, ha estat l'únic espanyol que s'ha abstingut de donar suport a la resolució del Parlament Europeu per condemnar la tortura infantil de Rússia a Ucraïna. Aquesta resolució "condemna els atacs, la persecució i la tortura de nens en situacions de conflicte armat i els atacs directes a béns protegits pel dret internacional, incloses escoles i hospitals".

Alguns eurodiputats que han votat igual han estat, entre molts d'altres, Markus Buchheit , del partit d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya; Miroslav Radačovský , fundador del partit d'extrema dreta eslovac 'Slovak Patriot'; i també es van abstenir membres del Partit Comunista grec com Lefteris Nikolaou - Alavanos o Konstantinos Papadakis .

La votació total va ser de 426 vots a favor, 15 abstencions, com la de Pineda, i 2 vots en contra: els de l'extrema dreta Marcel de Graaff, de l'holandès Partit de la Llibertat, i Tatjana Ždanoka , una russòfila d'un partit de Letònia.

RESOLUCIÓ DE LA UE

La resolució sol·licita en primer lloc que es retirin els càrrecs contra Ohannisian i Khanhanov i que siguin alliberats immediatament. A més, insta el Comitè Internacional de la Creu Roja a facilitar-ne el retorn segur al territori sota el control d'Ucraïna. També exhorta el Representant Especial del Secretari General de les Nacions Unides sobre la Violència contra els Infants a investigar i agregar els responsables de les acusacions a la llista de sancions de la Unió Europea.

A més, el Parlament Europeu condemna enèrgicament els actes de Rússia que tenen com a objectiu deliberat els nens ucraïnesos, incloent mesures com a trasllats forçosos dins del territori temporalment ocupat per Rússia a Ucraïna. Es denuncia de manera contundent les deportacions il·legals a Rússia i Bielorússia , les adopcions il·legals i els intents d'imposar l'anomenada “reeducació”.

Així mateix, el Parlament Europeu condemna enèrgicament els atacs, la persecució i la tortura infligits a nens en situacions de conflicte armat. Es fa una crida urgent a la Comissió Europea perquè intensifiqui els esforços en l'eradicació de les violacions greus contra els nens afectats per conflictes armats.