Irene Rigau, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

Anticorrupció ha recorregut la decisió d'arxivar la peça del blanqueig de capitals del Cas 3% . El Ministeri Públic no està d'acord amb la decisió presa per Santiago Pedraz i vol que aquesta part de la causa es prorogui davant els indicis que les donacions per prop d'1,7 milions d'euros que va rebre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) eren il·lícites.

La Fiscalia exposa al seu recurs, al qual ha tingut accés Vozpópuli , que hi ha "dades objectives" que indiquen que Convergència va fer servir les seves fundacions com a canal per rebre suborns d'empresaris afins al partit, amb l'objectiu d'obtenir adjudicacions públiques a Catalunya. A causa d'aquesta situació i davant de la sospita que part d'aquests fons provinguin d'activitats il·lícites, la Fiscalia sosté que hi ha "elements d'incriminació" relacionats amb el delicte de blanqueig de capitals.

Figures com els exconsellers Jordi Jané i Irene Rigau i l'exportaveu del partit al Congrés, Pere Macías, havien fet donacions d'imports propers a 3.000 euros els anys que s'investiguen. Posteriorment, van recuperar aquests diners en efectiu.

La Fiscalia presenta un recurs després que el jutge arxivés recentment la part relacionada amb el blanqueig de capitals, argumentant que, segons les investigacions dels últims tres anys, no es va poder demostrar que els fons ingressats al partit procedissin de la trama de corrupció del Palau ni que les donacions encobrissin el retorn de diners originalment pertanyents al partit.

En el recurs, la Fiscalia fa referència a l'últim informe de la Guàrdia Civil incorporat al cas del 3%, el qual indicaria que les dades de les donacions no concorden amb la documentació proporcionada. A més, l'escrit es basa en les proves recopilades per la Policia Judicial, així com en les declaracions de testimonis i imputats que assenyalen l'extresorer del partit nacionalista, Daniel Osácar, com la persona que hauria coordinat aquest suposat sistema de finançament irregular.