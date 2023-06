El vicesecretari d'Acció Institucional del PP, Esteban González Pons , ha remès una carta al secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per transmetre-li que accepten un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez i que s'obren que aquest sigui "a tres" amb Yolanda Díaz. A més, es mostra a favor d'un altre debat amb la resta de forces polítiques en què també estiguin ERC, PNB i Bildu pel "protagonisme" que han tingut aquesta legislatura.

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervé en un acte polític del PP amb afiliats al Parc del Retiro, el 18 de juny del 2023, a Madrid (Espanya).

Així ho assegura González Pons a la missiva que ha remès als socialistes un dia després que es tanqués el termini per presentar candidatures a les eleccions generals del proper 23 de juliol i després de plantejar Pedro Sánchez diversos cara a cara amb el cap de l'oposició .

González Pons subratlla que ara ja saben "amb seguretat" que el Govern va a les eleccions representat per dues candidatures i "no per tres com, al seu parer, podria haver passat ateses les "divergències que han transcendit entre algunes de les ministres", en al·lusió a Yolanda Díaz, Ione Belarra i Irene Montero.

Segons afegeix, el PP espera que els debats es produeixin de forma "estructurada, sota criteris lògics i pactats de confrontació i amb respecte a la pluralitat de forces del Parlament i del Govern", és a dir, " responent a l'interès general i no al particular" de qualsevol candidat".

A la carta afirma que, malgrat que Pedro Sánchez "es va negar" a debatre cara a cara a les dues últimes eleccions generals celebrades el 2019 amb el representant del PP, Pablo Casado, ara Feijóo està "disposat a debatre i contraposar opinions amb el Govern”. "Nosaltres crèiem i creiem en la utilitat i necessitat de debatre en campanya i, per tant, us proposem que comencem a negociar els qui, quants, com, on i quan".

DEMANA QUE LES NEGOCIACIONS SIGUIN PER ESCRIT

González Pons, que assegura que el PP ha designat un equip negociador compost per Miguel Tellado, Luis de la Matta i ell mateix, defensa que les primeres fases de la negociació siguin per escrit per "evitar malentesos i filtracions distorsionades, per a més seguretat i confiança ", tal com van acordar via whatsapp.

Tot seguit, reitera que el líder del PP accepta celebrar un debat cara a cara amb el Govern, "després de l'angoixada petició repetida pel seu president". Tot i això, González Pons precisa que atès que el Govern és el primer de coalició en la història i que la seva vicepresidenta Yolanda Díaz ha manifestat públicament el seu interès per participar en aquest 'cara a cara', queden a l'espera que les forces que componen l'Executiu comuniquin quina persona designen per al debat.

"Entenem que la proposta seria enviar al debat Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, líders del PSOE i de la confluència que reemplaça en aquesta cita electoral el Podem amb què vau subscriure l'acord que porto la mateixa Díaz al Consell de Ministres", assevera .

En aquest punt, insisteix que el PP accepta un cara a cara amb Sánchez si Yolanda Díaz "hi delega la representació de l'ala de Govern que dirigeix, la corresponent als ministres que va nomenar el llavors vicepresident, Pablo Iglesias".

UN DEBAT A TRES COM A ALEMANYA EL 2021

Tot seguit, el PP explica que acceptaria la possibilitat d'un debat a tres amb Sánchez i Díaz. "Per facilitar la vostra situació interna al Govern, vull manifestar-se que acceptaríem la possibilitat que el debat fos amb Sánchez i Díaz, 'a tres' en lloc de 'a dos', com es va fer en una situació similar a Alemanya el 21 , en cas que no aconseguiu el suport de la vicepresidenta en el vostre objectiu de deixar-la fora d'aquest debat", postil·la.

En darrer lloc, accepta un altre debat amb la resta de forces polítiques, en què estan convençuts que, a més de Sumar i Vox, Sánchez acceptarà que hi participin PNB, ERC i Bildu (màxim quan aquestes dues últimes concorren en coalició al Senat), tres formacions que han format part de “la direcció de l'Estat”.

"A causa del protagonisme que han ostentat aquestes tres forces polítiques al llarg de la legislatura, excloure-les ara seria enganyar els ciutadans sobre el que voten en realitat. Set són les parts que ha de tenir aquest altre debat si ha de ser plural, representatiu i orientador del que pugui passar al proper Parlament", finalitza.