La presidenta del PP, María Guardiola, en arribar al ple de l'Assemblea / @EP

La presidenta del PP d' Extremadura , María Guardiola, ha lamentat aquest dimarts que Vox "ha anteposat les seves ànsies de poder i aquesta supèrbia al canvi", una actitud amb què "sembla que obliga a anar a eleccions" a Extremadura.

Així ho ha avançat María Guardiola en roda de premsa aquest dimarts a Mèrida després de la sessió de constitució de l'Assemblea d'Extremadura, en què la manca d'un acord entre el PP i Vox ha permès que la Presidència de la Cambra regional vagi a mans del PSOE.

En la seva intervenció, Guardiola ha asseverat que ha intentat "per tots els mitjans" i "fins a última hora" arribar a un acord amb Vox, cosa que no ha estat possible, i ha reafirmat que "ara mateix no és el poder ho que hi ha joc, és la dignitat d'aquesta terra", ha dit.

"Jo no puc deixar entrar en govern aquells que neguen la violència masclista, a qui usen el traç gros, a qui estan deshumanitzant els immigrants, ia qui despleguen una lona i llencen a una paperera la bandera LGTBI", ha reafirmat la presidenta del PP d'Extremadura, que ha asseverat que creu "en una Extremadura inclusiva, moderna, respectuosa i solidària ", i "per descomptat, en una Extremadura on l'amor no admeti matisos", ha reafirmat.

NO SIGNARÀ UN "PACTE ASSIMÈTRIC"

En la seva intervenció, la dirigent del PP extremeny ha considerat que "la política no hauria de servir per ocupar butaques, sinó per millorar la vida dels altres", i ha reafirmat que el seu "únic objectiu" ha estat "canviar" Extremadura per a millorar la vida dels ciutadans.

María Guardiola ha reafirmat que és "una servidora pública amb principis, amb idees i amb compromís", i ha assegurat que "una cosa és negociar, i una altra de molt diferent és mercadejar amb la il·lusió d'Extremadura", i ha recordat que a les eleccions del 28 de maig, el PP va obtenir 28 diputats, que va suposar un 38,8% dels vots, davant els 5 de Vox, amb un 8,12%.

Per això, i "amb tot el respecte als votants" de Vox, la presidenta del PP extremeny ha considerat que "el rol adequat als seus resultats és recolzar el PP i no al revés", davant del que ha advertit que no hi va " a signar un acord de govern ni un pacte asimètric i ple de condicions".

"Jo no regalaré conselleries ni entraré en batalles culturals que estan superades, perquè es tracta de solucionar el futur dels extremenys", ha defensat María Guardiola, que ha considerat que "el camí més fàcil hauria estat cedir i ser presidenta a qualsevol preu i trair a la meva terra i el que vaig prometre en campanya", però "aquesta no sóc jo", ha reafirmat.

Guardiola ha destacat que ha arribat a la política "sent molt lliure", amb el propòsit de "treballar molt per millorar aquesta terra", per la qual cosa ha advertit que "mai" faltarà a la seva paraula i compromís.

EL PP LI VA OFERIR EL SENADOR AUTONÒMIC

La dirigent del PP extremeny ha revelat que a les negociacions d'aquest passat dilluns amb Vox, el PP li va fer una nova proposta que incloïa, a més de la Presidència de l'Assemblea d'Extremadura, una Secretaria a la Mesa de la Cambra regional, així com el senador autonòmic que correspon al PP.

Tot i això, "no els interessava i no els ha semblat suficient", ha lamentat Guardiola, que ha criticat que Vox "ha anteposat les seves ànsies de poder i aquesta supèrbia , al canvi", de manera que "Vox no ha estat capaç de veure més enllà del seu propi melic" i "parlen molt de canvi, però a l'hora de la veritat el que fan és proposar mesures totalment obsoletes i buscar l'aplaudiment fàcil dels seus".

Per això, ha lamentat que "l'únic que ha trobat" a Vox "han estat travetes, desunió i ànsia", i ha criticat que tota la negociació "s'ha teledirigit des de Madrid", i de fet, aquest mateix dimarts " s'ha presentat a Mèrida el capatàs del senyor feudal", en al·lusió a Jorge Buxadé, "a dir-nos als extremenys què hem de fer", cosa que Guardiola ha titllat d'"absoluta vergonya".

Amb tot això, "Vox ha demostrat que quan ha estat a la seva mà canviar i treure un govern del PSOE, ha preferit que res canviï, i sembla que ens obliguen a anar a eleccions", ha advertit Guardiola, que ha apuntat que li "entristeix enormement", ja que "en política cal demostrar altura de mires".

"ANIREM A ELECCIONS SI CAL ANAR"

"Anirem a eleccions, si cal anar-hi, i tornarem a demostrar als extremenys que tenim paraula, i que Extremadura està per sobre de qualsevol cosa", ha reafirmat la dirigent del PP extremeny, que ha destacat que el PP a ciutats com Vitòria o Barcelona ha mostrat el seu "sentit d'estat" i ha deixat governar el PSOE "sense demanar res a canvi" per evitar el govern d'independentistes o Bildu.

Per això, ha assenyalat que li "hauria encantat" que el líder socialista, Guillermo Fernández Vara, "hagués fet aquest últim servei a la seva terra i hagués facilitat la governabilitat" en una terra que, segons ha dit, "clarament a les urnes ha demanat canvi".

En aquest sentit, ia preguntes dels periodistes, María Guardiola ha descartat abstenir-se per deixar governar el PSOE: "Jo ho he dit sempre, i la meva paraula val molt, que jo no permetria un govern del PSOE", i ha apuntat que si el PSOE vol deixar-lo governar, “estaria encantada”.

Aquesta seria una opció per evitar anar a eleccions, o "que Vox recolzi la meva investidura", ha plantejat María Guardiola, que ha defensat que "no es pot utilitzar les institucions per ideologitzar", i ha reafirmat que el Govern "serveix per gestionar i per solucionar els problemes de la gent", ha conclòs.