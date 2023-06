Loriguilla - Wikipedia

El regidor de Vox a la localitat valenciana de Loriguilla, José Javier Cervera, ha votat al ple d'investidura d'aquest dissabte Montse Cervera, candidata del partit UCIN , perquè sigui la nova alcaldessa del municipi, malgrat que des del Comitè Executiu Provincial de Vox València se li havia donat l'"ordre expressa" de recolzar la candidatura més votada, que era el PP .



Així ho ha confirmat el partit en un comunicat, en què s'ha disculpat amb el poble de Loriguilla i amb el PP per l'actuació duta a terme per l'edil.



En aquest sentit, des de Vox han incidit que el regidor tenia "ordre expressa de donar suport a la candidatura més votada", per la qual cosa també tenia "expressament prohibit donar el seu vot a qualsevol altra combinació que impedís accedir a l'Alcaldia a la llista més votada". ".



La formació ha censurat que l'actuació de Cervera representa “una estafa a la voluntat majoritària dels veïns de Loriguilla” i també “una estafa a Vox”. Per això, des de la formació han assegurat que Cervera des d'aquest moment "no representa el partit" i han informat que "immediatament", després de conèixer els fets, se li ha obert un expedient disciplinari per expulsar-lo.



Així mateix, s'ha obert una investigació interna per determinar "el grau de participació, si n'hi hagués, d'altres militants de Vox Loriguilla a la trama falsària ordida per Cervera".