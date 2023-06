Gabriel Le Senne

El nou president del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha provocat una gran controvèrsia a causa de les múltiples publicacions polèmiques que ha realitzat al seu compte de Twitter. Els seus comentaris, carregats de to ofensiu i sexista, han generat indignació i preocupació a l'opinió pública.

Un dels tuits més impactants de Le Senne va ser la seva resposta a un comentari de l'exregidor de Palma Sonia Vivas, en què ella esmentava que "els homes amb penis petits solen ser més bel·ligerants". El recent investit president del Parlament va contestar dient: "Per això les dones són més bel·ligerants, perquè no tenen penis" . Ara que ha arribat a la Presidència Balear, aquests comentaris han sortit a la llum i han generat una onada de crítiques i repudi per part de diversos sectors de la societat.

Gabriel Le Senne, que pertany al partit polític Vox, ha estat nomenat president de la Cambra autonòmica mitjançant un acord aconseguit entre el seu partit i el Partit Popular (PP). La seva proclamació ha estat aplaudida pels seus companys de Vox, que s'han aixecat dels seients per ovacionar-lo.

A més de la seva presència a les xarxes socials, Le Senne també és autor d'un llibre titulat "Déu ens va fer lliures. Apologia del cristianisme i el liberalisme". En aquesta obra, analitza com el cristianisme i el liberalisme formen part de la mateixa realitat. Al pròleg, escrit pel centre Diego de Covarrubias, s'afirma de manera "evident" que la pobresa i la fam són més presents en llocs on no existeix el liberalisme econòmic ni el capitalisme democràtic, sinó règims autoritaris i socialistes.

Les declaracions i postures de Le Senne no es limiten a les seves publicacions a les xarxes socials i al seu llibre. En el passat, quan es va presentar com a candidat a l'alcaldia de Palma pel Partit Llibertari, va manifestar la seva oposició a la normalització del català a les Illes Balears . Va afirmar que aquesta qüestió pertany a l'àmbit privat de les persones i que l'Administració no hauria d'intervenir per canviar els hàbits lingüístics de la població.

A més, Le Senne ha mostrat afinitat amb tesis vinculades a grups neonazis, com la teoria del "gran reemplaçament" . Aquesta teoria, popularitzada per l'extrema dreta, argumenta que la població blanca i cristiana està sent substituïda per pobles no europeus, cosa que suposadament posa en perill la cultura i la civilització europees. Aquestes idees racistes han estat denunciades per diferents organitzacions i han generat preocupació per la presència d‟aquestes postures en un càrrec d‟autoritat com la presidència del Parlament.

El nou president del Parlament també ha difós bulls i teories conspiranoiques a través del seu canal de Telegram, especialment relacionades amb la pandèmia de la COVID-19. En una de les publicacions, va insinuar l'existència d'una investigació finançada amb fons públics nord-americans en un laboratori xinès, assenyalant la necessitat de reconèixer aquest suposat fet i processar els responsables.

Aquestes declaracions i actituds de Le Senne, tant a les xarxes socials com en altres plataformes, han generat un profund rebuig en diferents sectors de la societat. Organitzacions i ciutadans han expressat la seva preocupació i han condemnat els comentaris ofensius, així com la seva afinitat amb postures racistes i conspiranoiques.