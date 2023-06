L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida / @EP

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha asseverat que "discutir si es penja o no la bandera" LGTBI al Palau de Cibeles durant la celebració del MADO demostra que "no hi ha problema amb l' Orgull a Madrid".

"A tots aquells que discuteixen si es penja o no es penja la bandera del moviment LGTBI, amb tots els meus respectes cap a aquesta bandera, els diré que si aquest és el problema que hi ha, aleshores és que no hi ha cap problema amb l'Orgull a la ciutat de Madrid", ha traslladat els periodistes en arribar a la seu de CEIM.

Així ho ha apuntat el regidor després de conèixer-se que el Consistori de la capital no col·locarà la bandera LGTBI+ aquest Orgull a la façana del Palau de Cibeles, que sí que estarà il·luminat, igual que la font que homenatja la deessa grega, amb els colors del arc de Sant Martí.

Martínez-Almeida ha posat en valor que "la façana de Cibeles, de 2.800 metres quadrats, i la font de Cibeles reflectiran la bandera del moviment LGTBI, per tant, l'Orgull se celebrarà exactament en les mateixes condicions en què s'ha celebrat des que el va portar José María Álvarez del Manzano".

D'altra banda, ha destacat que la celebració del MADO comptarà "amb la col·laboració total i absoluta de l´Ajuntament de Madrid". "Nosaltres sempre hem defensat, perquè és un dels grans esdeveniments que se celebren a l'any a Madrid, que transmet una imatge de Madrid com una ciutat lliure, oberta, tolerant i diversa, i per tant té el suport de l'Ajuntament", ha abundat.