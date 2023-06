L'exvicepresident socialista Alfonso Guerra ha carregat aquest dimarts contra els pactes del PSOE amb Unides Podem i EH Bildu , assegurant que una vegada que s'accepten "sense reaccionar" és signe d'una "societat en decadència".

Arxiu - L'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra (PSOE)

Així s'ha pronunciat Guerra a la presentació del llibre de l'exvicepresident socialista Virgilio Zapatero 'Aquell PSOE. Els somnis d'una generació', prologuista de l'obra, en un acte que ha tingut lloc a la Fundació Giner de los Ríos on han assistit, a més, l'exministra portaveu socialista Rosa Conde, que ha presentat a l'escriptor. També hi han acudit el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, l'exsecretari general del PSE-PSOE Nicolás Redondo i diversos exministres del Govern de Felipe González, com José Luis Corcuera, Carlos Solchaga, José Barrionuevo i el mateix expresident del Govern Felipe González, qui no s'ha saludat amb Guerra al començament de l'acte.

Durant la seva intervenció, que s'ha estès al voltant de mitja hora, Guerra ha destacat que si no es respecten les "auctorites" de les institucions, la democràcia no durarà perquè "s'arriben a situacions absurdes com hi hagi actors polítics que pretenen governar Espanya, però que no poden utilitzar el nom d'Espanya perquè els col·loca al sistema", ha censurat, insistint així que "quan s'accepta això que és absurd, sense reaccionar, és el signe d'una societat en decadència".

Així mateix, ha carregat de forma vetllada contra EH Bildu i tirant d'ironia: "Hem sabut aquests dies que els que van salvar milers de vides durant la pandèmia no van ser els sanitaris sinó els que poc abans s'havien desposseït del passamuntanyes", en al·lusió vetllada a la formació liderada per Arnaldo Otegi.

En aquest punt, en relació amb les properes eleccions del 23J, l'històric socialista ha recalcat que encara que estiguem a les portes d'altres eleccions legislatives que marcaran el Govern d'Espanya "tot segueix igual" i els dos grans partits "es tornen als seus extrems" per buscar suports engreixant així dos partits que estan contra el model de societat que descriu la Constitució”, en clara al·lusió als pactes de PP-VOX i PSOE-Sumar.