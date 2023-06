El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha assegurat aquesta nit, sobre si tornarà a pactar amb EH Bildu , que ho farà amb qualsevol formació política parlamentària per seguir aprovant conquestes socials.

Així ho ha afirmat durant una entrevista al programa L'Intermedi de La Sexta, en què també ha precisat que PP i Vox formen un "duo" ja sense embuts i que Espanya no mereix un Govern de Feijóo amb Abascal perquè seria una "desgràcia" per a aquest país.

Després de preguntar-se si tornarà a pactar amb Bildu en cas que necessiti el vot d'aquest partit per a la investidura, Pedro Sánchez ha precisat que governar amb una força política significa fer un acord de Legislatura o d'investidura i això no ho té amb Bildu. "El que tinc amb Bildu és en una dinàmica parlamentària com amb moltes altres forces parlamentàries és la coincidència de l'aprovació de determinades lleis", ha apuntat.

Referent a això, ha afegit: "Quan em preguntes sobre amb quines forces parlamentàries aprovaré aquesta o una altra llei, que signifiquin conquestes socials, jo et dic que amb qualsevol formació política amb què jo pugui entendre'm per pujar l'SMI, per seguir aprovant lleis a favor de la igualtat real i efectiva entre homes i dones o per a totes les conquestes socials que hem aprovat en aquesta legislatura, jo ho faré”.

En aquest sentit ha argumentat que "en realitat, l'important no és amb qui es fa, sinó per què es fa". I s'ha defensat de les acusacions del PP d'haver pactat amb formacions com Bildu assegurant que el partit de Fefijóo intenta "instal·lar una gran mentida i engany per no parlar dels resultats de les lleis i transformacions" que ha aprovat al Parlament.

Entre aquestes ha citat la reforma laboral, la llei d'eutanàsia, la reforma del sistema de pensions o la llei educativa que són, segons ha assegurat, no només el reflex de la societat espanyola sinó que suposen, ha dit, "una referència" a altres parts dEuropa i del món.

Segons Sánchez, el PP intenta deshumanitzar-lo, desprestigiar-lo i caricaturitzar-lo "dient gairebé" que és el "diable, un monstre de 7 caps", amb l'objectiu de fer el mateix que van fer amb Felipe González o Zapatero. En realitat, assegura que el PP no vol derogar el sanxisme, sinó tornar a una altra Espanya i retrocedir 10 anys, encara que creu que Vox en vol retrocedir molts més.

El cap de l'Executiu també s'ha referit als debats que ha demanat a Feijóo encara que no ha precisat si estaria disposat a un debat a tres amb el líder del PP i Yolanda Díaz com ha proposat aquest migdia el PP. S'ha limitat a recordar que fa setmanes que demana quatre 'cara a cara' amb Feijóo i quatre debats més entre les quatre formacions polítiques nacionals, aquí sí, incloent Yolanda Díaz i Santiago Abascal.

Ha argumentat sobre això la necessitat dels debats perquè després de les eleccions del 28 de maig s'han clarificat qüestions i ara ja "hi ha un duet, sense embuts" de dreta i ultradreta que "si poden governar ho faran". I pel costat de l'esquerra del PSOE, ha assenyalat, hi va haver fragmentació abans de les municipals i autonòmiques i avui “Yolanda ha acabat de recompondre un projecte polític que es diu Sumar ”.

Pedro Sánchez no ha volgut aclarir què farà si perd les eleccions i si continuarà sent secretari general del PSOE . Sobre aquest assumpte, ha exclamat que "quina mena de competidor" seria ell si abans de saltar al terreny de joc estigués especulant amb aquesta qüestió.

Dit això ha insistit que " Espanya no es mereix un govern " de Feijóo amb Abascal. Considera que "seria una desgràcia per a Espanya i dolent per a Europa" perquè espera que Espanya lideri a la Unió Europea amb l'exemple la igualtat de gènere o la transició verda i vagi de la mà de les grans societats europes i "no pels camins de Orban a Hongria".

Ha advertit que l'amenaça de la ultradreta és "real" no només perquè hi hagi gent que la recolza, sinó perquè, a parer seu, el PP l'ha obert les portes per governar i assumir en primera persona moltes tesis de Vox.