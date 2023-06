Clara Ponsatí, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El jutge instructor del procés , el magistrat Pablo Llarena , ha dictat una ordre de detenció nacional contra l' exconsellera de la Generalitat i eurodiputada, Clara Ponsatí , perquè considera que no ha justificat amb una causa legítima que no comparegués davant el Tribunal Suprem (TS) el 24 d'abril passat perquè se li comuniqués el processament per un delicte de desobediència per l'1 d'octubre.

Ponsatí, una de les conselleres del Govern de Carles Puigdemont, se'n va anar d'Espanya el 2017, tot i que va tornar a finals de març. Després de ser detinguda pels Mossos, va ser posada en llibertat.

Tot seguit, se li va comunicar la data en què havia de comparèixer davant el TS, però tant ella com la seva defensa va assegurar que no ho faria, perquè tenia feina al Parlament Europeu.