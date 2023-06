Un agressió militar per part del Marroc per aconseguir Ceuta i Melilla està pràcticament descartada en el context actual ja que la comunitat internacional no tolera les guerres d'agressió, com s'ha vist amb la d'Ucraïna, i ja que Espanya comptaria amb el suport de l'OTAN en defensa, segons han coincidit a assenyalar diversos experts durant la presentació d'un informe sobre les dues ciutats autònomes elaborat pel 'think-tank' Europa Ciutadana.

Archivo - Frontera entre Ceuta y Marruecos - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Archivo

En opinió de l'almirall Juan Rodríguez Garat , "en aquests moments, en aquesta situació mundial" no cal esperar una agressió militar per part del Marroc, que a més de posaria en contra la comunitat internacional, ja que la Carta de Nacions Unides defensa la integritat territorial dels estats.

"Rússia es pot permetre el luxe de posar-se en contra gairebé tota la comunitat internacional perquè té dret de veto al Consell de Seguretat de l'ONU i 6.000 ogives nuclears", ha assenyalat l'antic almirall de la Flota i professor a l'Escola de Guerra Naval. "El Marroc no pot entrar a sang i foc (...) perquè tenen el fracàs assegurat no només per la capacitat militar", ha afirmat, "sinó perquè la comunitat internacional no veu bé les guerres d'agressió".

"El problema és a la guerra híbrida", ha admès, apuntant a accions en què l'autoria no està clara, entre les quals ha citat la "manipulació de la immigració", per tal de "causar problemes" al Govern espanyol " perquè acabi cedint".

"Va passar al seu dia amb la Marxa Verda", ha assenyalat, incidint que la situació a Ceuta i Melilla "és molt diferent" encara que aquest tipus d'"accions híbrides ens posaran en dificultats". L'almirall Rodríguez Garat ha defensat que en general els governs "quan tenen problemes per amagar" o que no poden enfrontar, "tracten d'unir el poble davant d'un enemic exterior", donant a entendre que és el que està fent Rabat amb Espanya.

INCIDENT DE JULIVERT



Per la seva banda, el tinent general Francisco Gan Pampols ha assenyalat que per ara el Marroc es mou a l'anomenada "zona grisa", si bé el que va passar amb l'illot de Perejil el 2002 va ser una "acció de baixa intensitat" que va tenir la seva reacció, i ha apuntat que aquest tipus d'actuacions "només poden ser contrarestades pels mecanismes de l'Estat de dret".

Javier Rupérez , diplomàtic i antic ambaixador als Estats Units i davant l'OTAN, ha cridat l'atenció sobre la necessitat de no cedir davant els xantatgistes, entre els quals ha citat primer Hitler amb els Sudets i després el president rus, Vladimir Putin, i la seva annexió de la península de Crimea el 2014.

"Com que no hi va haver una resposta contundent i dissuasòria per part d'Occident va pensar que tot el camp era orenga", ha afirmat, explicant així la "invasió criminal d'Ucraïna". "Tots hauríem de tenir en compte els xantatgistes en potència i aprendre l'art de la dissuasió per evitar les agressions no justificades", ha sostingut.

Rupérez també s'ha referit a l'incident de Perejil, "un intent clar de xantatge a què es va respondre de forma contundent". "Era un cas menor però significatiu" del qual cal aprendre ja que "aquells que practiquen aquest esport el que fan és començar per Crimea, Julivert o els Sudets".

SUPORT DE L'OTAN EN CAS D'AGRESSIÓ



Tant els dos militars com el diplomàtic s'han mostrat de l'opinió que Espanya comptaria amb el suport de l'OTAN en cas d'una agressió militar marroquina a les dues ciutats autònomes, malgrat que aquestes no estiguin expressament esmentades en el Tractat de l'Atlàntic Nord . Al final, ha dit l'almirall Rodríguez, tot passa per una "decisió política" dels aliats, que un per un han de decidir com recolzar el país que està sent agredit.

L'important de pertànyer a l'OTAN, ha incidit Rupérez, és que es tracta d'una "organització defensiva i dissuasòria com mai no ha existit en la història". "Ningú ha agosarat mai atacar un país membre" amb excepció dels atemptats de l'11-S als Estats Units, ha ressaltat. "La dissuasió és contundent, brutal i continua funcionant", ha recalcat.

Els tres experts han coincidit que l'espanyolitat de Ceuta i Melilla està fora de tot dubte --"és tan evident que resulta una mica excessiu reafirmar-ho", ha dit Rupérez-- i s'han remès a la Constitució com la millor garantia que això segueixi sent així, fins i tot en cas que a les dues ciutats autònomes hi pugui a la llarga haver governs independentistes o que defensin les tesis marroquines.

La sobirania de Ceuta i Melilla "és un dret dels espanyols" que està recollit a l'article 2 de la Constitució, en què s'estipula que Espanya és "indivisible", ha recordat l'almirall Rodríguez Garat, advertint que l'única manera de canviar-ho seria amb l'acord de tots els espanyols i reformant la Constitució, cosa en què ha coincidit el tinent general Gan Pampols. "Ara per ara (la Constitució) és una eina d'una solidesa extraordinària".

GIR DEL GOVERN SOBRE EL SÀHARA



Pel que fa al gir del Govern respecte al Sàhara, no han volgut entrar a valorar els motius que van portar a donar suport al pla d'autonomia marroquina. En aquest sentit, l'almirall Rodríguez Garat s'ha mostrat convençut que no va ser la "defensa de Ceuta i Melilla" mentre que Rupérez ha confiat que no fos resultat de "cap tipus de pressió o xantatge sinó del reconeixement de tots els interessos mutus que són molts".

Amb tot, ha subratllat que encara queden moltes "preguntes pendents i importants" per resoldre, començant per si va ser la decisió dels Estats Units, amb Donald Trump com a president, de reconèixer la marroquinitat del Sàhara.

Així mateix, el diplomàtic també ha sostingut que caldria investigar l'ús del sistema Pegasus, "segons sembla", pels serveis d'intel·ligència marroquins per espiar el president del Govern, així com "els indicis de frau electoral" durant les eleccions del 28M a Melilla "per part d'una formació política que sembla que té una forta influència marroquina", en referència al robatori de vots per correu i la presumpta implicació de Coalició Per Melilla (CPM).