El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusat aquest dimecres el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de no voler dur a terme debats electorals perquè "li tremolen les cames" i per això posen excuses perquè no se celebrin .

El president del govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, durant l'acte públic a la caseta municipal de Dos Hermanas, el 17 de juny del 2023 a Sevilla (Andalusia, Espanya).

En un acte a Ferraz amb el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, Sánchez s'ha queixat que tres setmanes després de llançar la seva proposta ha tingut "escàs èxit" alhora que ha acusat el PP de buscar excuses i donar llargues "amb trucs" per dir que els debats no són necessaris.

A més ha assenyalat que ha començat a pensar que aquesta negativa es deu al fet que a Feijóo "li tremolen les cames" a causa dels "subterfugis" i les "excuses" que estan donant des del PP a la celebració de debats.

"Des d'aquí de nou insto el Partit Popular que digui data i hora perquè fem aquests debats" que estan demanant els mitjans de comunicació i, segons Sánchez, està exigint la ciutadania per poder clarificar el rumb que pren Espanya després de les eleccions.

Aquest dimarts el PP va respondre a la proposta llançada pel PSOE, i va acceptar celebrar un cara a cara entre Sánchez i Feijóo, alhora que obria la porta incloure la vicepresidenta primera i líder de Sumar Yolanda Díaz.

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, va rebutjar la proposta del PP al qualificar-la d'"excentricitat" i va acusar el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons --tots dos designats pels seus partits per negociar aquest assumpte-- d'allargar el procés de negociació perquè no se celebrin debats.

A més ha afirmat que els populars estan preocupats per "les aptituds" del seu candidat i per això no volen que debati amb Sánchez. Finalment, va instar Feijóo a decidir a quins debats pensa acudir i li va recordar que Sánchez ja ha acceptat les quatre invitacions que té sobre la taula.