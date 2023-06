Trias ha acusat el primer secretari del PSC, Salvador Illa , d'" haver estat un forjador d'aquest acord amb el PP" i de --textualment-- dir que tot s'hi val en contra de Trias .

També ha atribuït una "importantíssima responsabilitat" pel pacte d'investidura de Collboni al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Trias ha considerat que votar el PSC i el PP és fer-ho "en contra de Catalunya" i, respecte a aquests últims, ha afegit que ho fan per guanyar vots al conjunt d'Espanya.

"A mi m'agradaria saber quin és el programa del PSC i el PP per a Catalunya i que no deu ser igual que el del PSOE i el PP de Madrid", ha dit.

GRUPS MUNICIPALS



L'alcaldable de Junts ha insistit que abans d'abandonar el consistori --com durant la campanya va dir que faria si no es feia amb l'alcaldia-- organitzaran l'equip del partit: "Vaig dir que si no guanyava m'aniria a casa, però no vaig, encara”.

Ha relatat acords "en gairebé tot" amb Collboni i ha assegurat que l'única divergència era --textualment-- que el socialista volia ser alcalde, cosa que a parer seu ha aconseguit fent coses estranyes.

Ha valorat que els comuns "mai diuen la veritat", i per això en les seves paraules no te'n pots refiar, mentre que ha erigit el candidat d'ERC, Ernest Maragall, de ser un home de principis i tenir idees clares.