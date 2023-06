Catalunya press Irene Zamora

El PSOE i Vox , juntament amb dos partits locals (Viu Collado i Veïns per Collado) del municipi madrileny de Collado Mitjà , s'han unit contra Irene Zamora , el cap de llista del PP, després de quatre anys com a alcaldessa i tres legislatures al Ajuntament.

Per combatre la formació popular, s'ha creat un tripartit entre Vox, Vive Collado i Vecinos per Collado, però el PSOE va decidir apartar-se de l'equació per no formar partit amb el partit d'ultradreta.

Fins tot just un parell d'hores abans del ple, no se sabia què passaria. Era sabut que el PSOE donaria suport al pacte, però no formaria part del Govern. La incògnita residia a la postura de la resta de partits. Finalment, Veïns per Collado Mediano, ubicat a l'esquerra dels socialistes, es va sumar al tripartit. No es van presentar problemes amb les sigles dels altres integrants.

Irene Zamora, per la seva banda, afirmava que havia parlat fins a tres vegades amb el representant de Vox, Jorge Martín, per proposar-li que si la seva presència era un obstacle per a la investidura del PP, ella faria un pas enrere, però ell hauria de fer-ho mateix. Segons la ja exalcaldessa, la seva proposta va ser rebutjada.

En el moment de la votació es va muntar un espectacle variat, amb crits cap als dos regidors de Vox als quals es va titllar de "traïdors", però també es van presenciar salts d'alegria i aplaudiments en assabentar-se que la candidata de Vive Collado, María de la Serra Serrano governaria aquest municipi ubicat al nord-oest de Madrid.

PROBLEMES DURANT LA LEGISLATURA

La legislatura anterior, amb Zamora al capdavant de l'Ajuntament, va ser un " infern ", segons defensa Celia Garrido, secretària general del PSOE a Collado Mediano, en declaracions a El Confidencial. La va descriure com una persona supèrbia, prepotent i maleducada. En resum, l'alcaldia de Zamora va ser considerada un despropòsit de legislatura per part de la regidora socialista.

Tot i això, van arribar les eleccions del 28 de maig i, encara que el PP liderat per Zamora va augmentar el seu avantatge obtenint cinc regidors, no van aconseguir assolir els set necessaris per a la majoria absoluta.