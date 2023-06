Puig, a la seva etapa com a conseller. Foto: Generalitat

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat un recurs d'empara de l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, per la fiança que se li va imposar a la causa en què està investigat per presumpta desobediència en relació amb l'ordre de trasllat d'obres d'art del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al Monestir de Sixena a Osca.

En la sentència, consultada per Europa Press , els magistrats valoren que per fixar l'import de la fiança (88.000 euros) el jutge instructor va tenir en compte la possible multa que correspondria a Puig en cas de ser condemnat.

Per al TC, això "anticipa una pena que no ha estat declarada en sentència i vulnera, així, la presumpció d'innocència", per la qual cosa ordenen retrotreure les actuacions al moment anterior a la primera de les resolucions que anul·la aquesta sentència.