La ultradreta fa coses de ultradreta, no és cap novetat. El partit liderat per Santiago Abascal ha decidit fer un pas més per cridar l'atenció abans de les eleccions del 23-J, i ha desplegat una lona al centre de Madrid on es pot veure explícitament com llencen les escombraries al col·lectiu LGTB, al feminisme, als independentistes, comunistes , l' Agenda 2030 i al símbol del moviment okupa .

Cartell promocional de Vox - Carla Antonelli

Vox ho posa tot al mateix sac i ho llança a les escombraries, en una lona promocional que molts han considerat que podria acabar sent denunciada per delicte d'odi. "Per mi planament és un delicte d'odi: Interior titlla de "greu" la 'lona de l'odi' desplegada per Vox al centre de Madrid ¿De què serveix tenir un codi penal que tipifica en l'article 510 els delictes d'odi i incitació a l'odi per orientació i identitat sexual si després no s'executa? Que baixi Pedro i ho vegi", ha dit la icona del moviment trans i diputada de Más Madrid, Carla Antonelli .

L'enrenou pel cartell ha arribat fins al Govern. El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha evitat pronunciar-se sobre si és un delicte d'odi, però sí que ha qualificat aquesta lona com un acte de "gravetat manifesta" “Es posa en dubte la defensa i la riquesa de la diversitat ” , per la qual cosa “no ajuda res per a una convivència pacífica”, ha afirmat Marlaska.

Segons l'article 510.1 del Codi Penal , els delictes d'odi es defineixen com els que "públicament fomenten, promouen o inciten directament o indirectament a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, una part del mateix o contra una persona determinada per raó de: la seva pertinença al grup, per motius racistes, antisemites, antigitanos o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual o per raons de gènere, aporofòbia, malaltia o discapacitat".