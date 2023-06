Isabel Díaz Ayuso ha estat investida aquest dijous presidenta de la Comunitat de Madrid per tercera vegada consecutiva, però en aquesta ocasió amb la majoria absoluta que li donen els 70 escons del Partit Popular i l'abstenció de Vox.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imatge d?arxiu.

El Ple de l'Assemblea de Madrid va començar ahir amb la intervenció de la dirigent madrilenya en un discurs en què va defensar que la seva majoria era una "responsabilitat absoluta", va allargar la mà per assolir els màxims acords possibles i va apel·lar que és el moment" a tornar a la política la dignitat i l'alçada que aquests anys de coalició corrosiva li han intentat treure”.

Així, a més de llançar dures critiques contra el Govern de Pedro Sánchez i llançar algun dard a Vox, Ayuso va desgranar les principals mesures que impulsarà aquesta legislatura com la construcció de 50.000 vivendes, la reforma de la Llei Trans, la rebaixa de l'abonament transport o un nou sistema de cites sanitàries.

A la segona sessió ha estat el torn dels grups parlamentaris, encara que el seu protagonisme s'ha vist opacat quan la dirigent madrilenya en la seva darrera intervenció ha donat a conèixer els noms del nou Govern regional. Ayuso ha dissenyat un Executiu de nou conselleries totalment renovat, a qui ha pujat a càrrecs intermedis i ha prescindit de la Vicepresidència.

CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ



Per la seva banda, Vox ha justificat la seva no oposició a la investidura de la presidenta en què veuen reflectida "una part de l'ideari" de la seva formació al pla de govern. Per a la portaveu, Rocío Monasterio , ha estat "emocionant" que Ayuso hagi anunciat que impulsarà propostes de la seva formació com la Llei de Famílies però també li ha exigit la derogació de les lleis LGTBI. A més, li ha garantit que “els pilars dels ponts entre partits molt diferents com són Vox i el PP romanen intactes”.

El portaveu del PSOE, Juan Lobato , ha advertit a la presidenta que fiscalitzarà "mil·limètricament" la majoria i ha assegurat que no permetrà que "tornen pràctiques" com el 'cas Gürtel'. I és que ha apuntat que la societat madrilenya encara té el record del que va suposar la majoria del 2011 de l'expresidenta Esperanza Aguirre: “l'època de les borses de diners als altells deixats per empleats de l'Ikea, la de les tolles de granota , les d'ajudes a empreses sense tornar”.

A continuació, la portaveu de Más Madrid, Mónica García , ha acusat Ayuso d'inaugurar des d'avui "un govern salvatge, cruel i inhumà" i ha retret a la bancada dels populars de ser "uns cínics que es reparteixen mossegades" . Així mateix, li ha recordat que torna a tenir-lo davant els propers quatre anys i l'ha avisat que serà "un mur contra els seus despropòsits" i que, amb "paciència, rigor i molt d'amor per Madrid", ja s'estan preparant a Més Madrid per governar el 2027".